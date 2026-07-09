إسرائيل تسعى إلى ضوء أخضر أميركي لضرب إيران

تسعى إسرائيل إلى مصادقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أن تهاجم إيران وسط تصعيد متبادل، بينما كثف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التنسيق مع واشنطن، وسط استنفار عسكري إسرائيلي شامل، تزامنا مع وساطات إقليمية تقودها قطر وباكستان وتركيا، لخفض التصعيد.

تريد إسرائيل الحصول على مصادقة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمهاجمة إيران، في ظلّ جولة التصعيد الحالية بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") في تقرير، مساء الخميس، أشارت من خلال إلى أن المواجهة الحالية، لا تزال "تقتصر على أميركا وإيران فقط، من دون أي تدخل إسرائيلي".

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل تتوقع استمرار تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، خلال الأيام المقبلة".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" مساء الخميس، عن مصادر إسرائيلية، أن إسرائيل مستعدة للانخراط في أي هجمات أميركية مستقبلية على إيران، "إذا طُلب منها ذلك".

وقال أحد المصادر للصحيفة: "لقد أثبتنا وقوفنا إلى جانب الولايات المتحدة، ولستُ متأكدًا من أنهم معنيون بذلك الآن، لكننا نُدرك ضرورة إظهار قوتنا، ونحن على استعداد لتكرار ذلك إذا لزم الأمر".

وأضاف المصدر أن إسرائيل "لا ترغب في العودة إلى مطالبة السكان باللجوء إلى الملاجئ"، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، لا نريد تجاهل ما يحدث في إيران. لذا، سيكون هذا ثمنًا علينا دفعه، وسنواجه هذا الوضع".

وأفادت شبكة "سي إن إن"، مساء الخميس، نقلا عن مصادر في الشرق الأوسط، بأن قطر وباكستان تعملان على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات.

كما ذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن تركيا كذلك، منخرطة في جهود الوساطة الساعة إلى خفض التصعيد.

وبحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، مساء الخميس، فإن إسرائيل "تواجه صعوبة في تقدير مدة المواجهة الحالية، بين الولايات المتحدة وإيران، وتتراوح التكهنات بين بضعة أيام، وأسابيع".

وأضافت الصحيفة في تقرير أن "قادة إسرائيل يعتقدون أن واشنطن لا ترغب في مشاركة إسرائيل في تبادل إطلاق النار".

وتشير مصادر إسرائيلية كذلك إلى أن "إيران لن تُبادر بإطلاق النار على إسرائيل الآن"، لكنها أضافت أن الجيش الإسرائيلي، "مستعد لسيناريو قد تمتد فيه المواجهة لاشمل إسرائيل أيضًا".

نتنياهو يطرح مسألة تصريحات إردوغان بشأن إسرائيل مع ترامب

وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الأخير "أجرى مع الرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب، محادثة أخرى مساء اليوم، في إطار التواصل المستمر بينهما، واتفقا خلالها على مواصلة التنسيق بين البلدين في مختلف الجبهات".

وأضاف البيان أن ترامب "أطلع رئيس الحكومة على التحركات الأميركية في منطقة الخليج".

وأضاف ألبيان أنه "من جانبه، طرح رئيس الحكومة، مسألة التصريحات الحادة التي أدلى بها (الرئيس التركي، رجب طيب) إردوغان ومساعدوه، ضد وجود دولة إسرائيل، فضلا عن الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول الحدود الإسرائيلية".

وقال نتنياهو، في وقت سابق، الخميس، إن الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي، أمر ضروري، عادا أن هناك "محاور جديدة"، وتحديات تنشأ وذلك في إشارة إلى تركيا، فيما ذكر وزير أمنه يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لاستئناف الحرب على إيران، و"بقوة أكبر إن اضطر لذلك".

وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن "مئات الطائرات التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى للإقلاع، في الأسابيع الأخيرة"، مضيفا أنه "حتى في هذه اللحظات، نراقب عن كثب ما يحدث في إيران ولبنان، ونحن على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري، وسنرد بقوة على كل من يحاول إلحاق الضرر بنا".