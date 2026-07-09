ضباط بالجيش الإسرائيلي يلتقون مسؤولين عسكريين مصريين في القاهرة

التقى ضباط بالجيش الإسرائيلي، مسؤولين عسكريين مصريين في العاصمة المصرية، القاهرة، بحسب ما أورد تقرير صحافي، مساء الخميس.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، أن "وفدا يضم ضباطا كبارا من الجيش الإسرائيلي قد زار القاهرة، وأجرى مباحثات مع مسؤولين عسكريين مصريين رفيعي المستوى على مدار اليومين الماضيين".

ووفقا لمصادر مطّلعة لم يسمّها التقرير، فقد "جرت المباحثات في إطار حوار إستراتيجي بين الجانبين العسكريين، بشأن المصالح المشتركة للبلدين في المنطقة".

وأشار التقرير إلى أن "الاجتماعات عُقدت في ظلّ مساعي الانتقال إلى المرحلة التالية في قطاع غزة، وفقًا لخطة الرئيس الأميركيـ دونالد ترامب، وفي وقت لا تزال حماس ترفض نزع سلاحها".

وذكر أن "الوسطاء المصريون؛ وعلى عكس الوسطاء القطريين والأتراك، يُعدون أكثر تشدّدًا تجاه حماس، بل إنهم عرضوا في الأيام الأخيرة، قبول أسلحة حماس كوديعة، وتفضّل منظومة الأمن ​​الإسرائيلية الوساطة المصرية على وساطة الوسطاء الآخرين".

يأتي ذلك فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، إنه "لن تكون هناك إعادة إعمار في غزة من دون تفكيك ونزع سلاح القطاع"، في ظل تقارير تحدثت عن إمكان دفع "مجلس السلام" بخطط لإعمار مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة، حتى من دون نزع سلاح حركة حماس.

وأكدت حركة "حماس"، الأحد الماضي، أن التحريض الإسرائيليّ ضدها عبر ادعاءات بشأن تسارع بناء قوتها العسكرية، يهدف إلى "تبرير العدوان المستمر على قطاع غزة"، واستئناف الحرب، وذلك في تصريحات صدرت بعد يومين من تقديرات إسرائيلية، نشرتها وسائل إعلام، عن إمكانية استئناف الحرب على غزة في غضون شهرين، وقبيل انتخابات الكنيست، بذريعة انتهاك الحركة اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مواصلة إسرائيل خروقاتها.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، حل لجنة متابعة العمل الحكومي المكلفة بحكم القطاع واستقالة رئيسها، تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها علي شعث.

وأكدت حماس في اليوم ذاته، أن الخطوة بحل لجنة الطوارئ الحكومية، تأتي ضمن استكمال ترتيبات نقل مهام الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، محذرةً في الوقت ذاته من سعي الاحتلال لعرقلة تنفيذ الاتفاق، وفرض فراغ إداري لتعميق المعاناة ومنع إعادة الحياة للقطاع؛ كما طالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف هذه المحاولات، مشددةً على ضرورة سرعة تمكين اللجنة الوطنية من دخول قطاع غزة، وبدء مهامها فورا، لتفويت الفرصة على الاحتلال.