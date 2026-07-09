عباس يحدد 28 نوفمبر موعدًا للانتخابات التشريعية في القدس والضفة وغزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر مرسومًا رئاسيًا حدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يُحدد موعد الانتخابات الرئاسية لاحقًا، تمهيدًا لعقدها في الربع الأول من العام المقبل.

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه السبت الموافق 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام المقبل.

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وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح، لتحتدم الخلافات بين الحركتين لاحقا، وصولا إلى الانقسام الفلسطيني والفصل السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المرسوم الرئاسي دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد.

وجاء في المرسوم أن الانتخابات ستُجرى وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته. ويهدف المرسوم، بحسب "وفا"، إلى "ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين".

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاحقًا، على أن تُعقد في الربع الأول من العام المقبل، "وفقًا للقانون".

وكان عباس قد أصدر في 15 كانون الثاني/ يناير 2021 مرسومًا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو من العام نفسه، على أن تليها الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/ يوليو، قبل أن يعلن في 29 نيسان/ أبريل 2021 تأجيلها إلى حين ضمان إجرائها في القدس المحتلة، بعدما لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنظيمها هناك.

ويرى منتقدون أن الإعلان عن الانتخابات التشريعية يأتي ضمن سلسلة خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة تحت ضغط خارجي متصاعد، وفي ظل المطالب الأميركية بإجراء "إصلاحات" في السلطة.

وتشير قراءات قانونية إلى أن التشريعات الانتخابية الأخيرة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية في 18 حزيران/ يونيو الماضي، ومنها النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026 وتعديل قانون الانتخابات العامة، تثير أسئلة تتعلق ببنية التمثيل الفلسطيني والعلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

كما يلفت منتقدون إلى أن تعديلات قانون الانتخابات أبقت قيودًا على ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، من خلال اشتراط وجود كتاب دعم من قائمة أو حزب، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام شخصيات مستقلة، بينها الأسير مروان البرغوثي، إذا قررت خوض السباق الرئاسي خارج قائمة حركة فتح أو من دون غطاء حزبي واضح.