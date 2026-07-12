تقرير: إسرائيل تقدّر أن إيران لن تهاجمها

تشير تقديرات تل أبيب إلى أن إيران لا تنوي مهاجمتها تجنبا لتصعيد خارج السيطرة، شريطة عدم زج إسرائيل بضوء أميركي. بالمقابل، كشفت تقارير استخباراتية غربية إحباط مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب، أثناء قمة "ناتو" بتركيا.

ترامب ينزل من الطائرة الرئاسة، عائدا من قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا (Getty Images)

تُقدّر تل أبيب أن إيران لا تنوي شنّ هجوم على إسرائيل في هذه المرحلة، على الرغم من تواصُل التصعيد بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك وفق القناة الإسرائيلية 12، التي لفتت إلى أن التقديرات في تل أبيب، بما في ذلك التقديرات التي طُرحت خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد؛ تشير إلى أن إيران لا تنوي مهاجمة تل أبيب في الوقت الحاليّ.

وبحسب التقرير، فإن التقديرات بأن هناك "فهما إيرانيا"، بأنّ أي هجوم على مواقع في إسرائيل، "سيعيد الحرب إلى شدّتها، وسيخرِج مسار التصعيد -الذي هو تحت السيطرة حاليًا- عن السيطرة".

وقال مصدر إسرائيلي بشأن ذلك: "نأمل جميعًا أن يكون التقييم (لدى طهران) خاطئًا، وأن ترتكب إيران خطأ؛ الأميركيون يعلمون أننا نريد إتمام مهامنا في إيران، وهم يدركون تمامًا ماذا نريد".

وأضاف: "في الوقت الراهن، الوضع مُحدَّد، ونحن لسنا طرفًا فيه، ولن نكون طرفًا فيه إلا إذا زجّ بنا الأميركيون، أو الإيرانيون"، في إشارة إلى أن انخراط تل أبيب في جولة التصعيد الحالية، منوطة إما بضوء أخضر أميركي، أو ردّا على هجوم إيراني.

المخطّط الإيراني المزعوم بشأن ترامب

وأفادت تقارير، خلال الأيام الأخيرة، بأن إسرائيل حذّرت واشنطن من نيّة إيران اغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بما في ذلك تصريحات صدرت عن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

وأوردت القناة 12، أن "أجهزة استخبارات غربية، رصدت تقديرات إيرانية بشأن محاولة الاغتيال على الأراضي التركية، وهو ما دفع إلى استبدال الطائرة الرئاسية".

وذكر التقرير أن المسؤولين الإيرانيين رأوا في وصول ترامب للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "نيتو"، والتي عُقدت في تركيا، "فرصة لا تتكرر"، لكن أجهزة الاستخبارات الأجنبية حذرت الأميركيين مسبقا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، غادر ترامب القمةفي أنقرة، الأربعاء الماضي، على متن طائرته الرئاسية القديمة، وليس على متن الطائرة الجديدة.

ووفقا لمصادر مطلعة، اتُخذ القرار بناءً على توصية أمنية خاصة من جهاز الخدمة السرية الأميركيّة، كإجراء احترازي، وليس بسبب تهديد فعليّ، فيما زعمت تقارير، صدرت لاحقا، أن هذه الخطوة جاءت بناءً على معلومات استخباراتية وردت بشأن نية إيران اغتيال ترامب.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الطائرة الجديدة التي تسلمها ترامب من قطر لا تزال تفتقر إلى جميع القدرات التشغيلية للطائرة القديمة.

ووفقا لتقرير الصحيفة، كانت طريقة الإقلاع من أنقرة غير معتادة أيضًا، فقد صعد ترامب إلى الطائرة القديمة بسرعة، قبل أن يتمكن الصحافيون المرافقون له من مشاهدته، أو تصويره أثناء صعوده سلّم الطائرة، خلافًا للإجراءات المعتادة. وبالإضافةً إلى ذلك، طُلب من الركاب، فتح ستائر النوافذ، قبل الإقلاع.