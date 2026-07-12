الزعيم الروحي لحزب شاس: نتنياهو كذاب ولا يمكن الاعتماد عليه وربما ندعم آيزنكوت

الحاخام يتسحاق يوسف: "بالإمكان أن نسير مع آيزنكوت في الانتخابات القريبة، وبالإمكان دعمه ليكون رئيس الحكومة القادم"* آيزنكوت: "الشراكة ستكون فقط مع الذي يوافق على واجب التجنيد للجيش الإسرائيلي والخدمة الوطنية والمدنية"

وصف الزعيم الروحي لحزب شاس، الحاخام يتسحاق يوسف، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه "كذاب ولا يمكن الاعتماد عليه"، وأضاف أنه من الجائز أن يدعم حزب شاس رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، في الانتخابات المقبلة، لأن نتنياهو "خدعنا بما يتعلق بقانون التجنيد وغيره".

وأضاف الحاخام يوسف أن "غادي آيزنكوت هو شخص جيد ويهودي دافئ وهو يحب الذين يدرسون التوراة، وجدته صوتت لشاس وأرادت أن يكون (آيزنكوت) حاخاما، ورغم أن هذا لم يحدث لكن بالإمكان الاعتماد عليه"، حسبما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد.

وتابع يوسف أنه "بالإمكان أن نسير مع آيزنكوت في الانتخابات القريبة، وبالإمكان دعمه ليكون رئيس الحكومة القادم"، وعبر عن أمله بأن تدعم كتلة "يهدوت هتوراة" آيزنكوت أيضا.

وقال يوسف إن إسرائيل هي "دولة علمانية وليست دولة حريدية. ونحن نصلي من أجل يكون الجميع متدينون، ولا يوجد أي احتمال لأن يصبح نتنياهو متدينا. وآيزنكوت ربما يصبح متدينا".

وقال آيزنكوت لإذاعة الجيش الإسرائيلي معقبا على أقوال يوسف إن "الاستماع لأقوال إيجابية من أي شخص هو أمر حسن، لكني أرى أن الشراكة ستكون فقط مع الذي يوافق على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية؛ والموافقة على قيم وثيقة الاستقلال، والموافقة على واجب التجنيد للجيش الإسرائيلي والخدمة الوطنية والمدنية. ولن تكون هناك مساومة حول موضوع الخدمة للجميع، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى التوجه إلى انتخابات أخرى".

وأضاف آيزنكوت أنه "آمل جدا أن يتعقل حزب شاس والأحزاب الأخرى وأن يدركوا أن استسلام نتنياهو، وخاصة في هذا الأسبوع المصيري، يضعف دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي. وحتى لو حصلوا على منافع معينة هذا الأسبوع نتيجة الضغط الذي لا يصمد نتنياهو فيه، فإنني آمل أن يكون هناك أعضاء كنيست ليلجموه".