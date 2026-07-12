سموتريتش يمنح المستوطنين إعفاءات من الضريبة كرشوة انتخابية

سموتريتش أعلن عن منح المستوطنين بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، إعفاء في ضريبة الدخل بنسبة 7%، وسيتراجع مبلغ الضريبة الذي يتعين عليهم تسديده بأكثر من 10 آلاف شيكل في السنة، فيما عارض ذلك جميع المسؤولين المهنيين

أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أول من أمس الجمعة، منح المستوطنين بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، إعفاء في ضريبة الدخل بنسبة 7%، سيستفيد منها بشكل كبير المستوطنون الذين لديهم دخل شهري يصل إلى 20 ألف شيكل تقريبا، وسيتراجع مبلغ الضريبة الذي يتعين عليهم تسديده بأكثر من 10 آلاف شيكل في السنة.

وبعد ذلك، أعلن سموتريتش من خلال مجموعات واتساب لحزبه أنه الحكومة ستقرر، اليوم، أن تخرج إلى حيز التنفيذ اقتراحه بتمويل شق شوارع إلى عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة بميزانية تزيد عن مليار شيكل.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر لمنح هذه الإعفاءات في الضرائب وأن جميع المسؤولين المهنيين في وزارة المالية عارضوا هذه الإعفاءات، التي ستصل بالأساس للطبقات ذات الدخل المرتفع.

وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش يسعى إلى تحويل أكثر ما يمكن من أموال من خزينة الدولة لصالح ناخبيه في المستوطنات.

ولفتت الصحيفة إلى أن سموتريتش يستخدم الإعفاءات في الضريبة وتحويل أموال ميزانيات من خزينة الدولة لصالح ناخبيه، هو رشوة لناخبيه المحتملين، مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست.