استطلاع: آيزنكوت يتصدر والليكود يتراجع بلا أغلبية لأي معسكر

حزب آيزنكوت يتصدر بـ23 مقعدًا مقابل 22 لليكود، فيما تحصل المعارضة الصهيونية على 59 مقعدًا والائتلاف الحالي على 51، من دون أغلبية لأي معسكر. آيزنكوت يوسع تقدمه على نتنياهو في الملاءمة لرئاسة الحكومة بـ43% مقابل 34%.

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل أن حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، يتصدر في حال إجراء الانتخابات اليوم، متقدمًا على الليكود، فيما لا تمنح النتائج أيًا من المعسكرين الصهيونيين أغلبية تتيح له تشكيل حكومة.

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وبحسب استطلاع نشرته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، قبل أيام من حل الكنيست، يحصل "يَشار" على 23 مقعدًا، مقابل 22 مقعدًا لليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي تراجع بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة.

وحل حزب "بياحد"، برئاسة نفتالي بينيت، ثالثًا مع 16 مقعدًا، محافظًا على قوته، يليه حزب "الديمقراطيين"، برئاسة يائير غولان، مع 10 مقاعد.

ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 10 مقاعد بعد أن عزز قوته، فيما نال حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير، 9 مقاعد.

ويحصل كل من شاس، برئاسة أرييه درعي، و"يهدوت هتوراة"، برئاسة يتسحاق غولدكنوبف، على 8 مقاعد.

وتحصل قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد. كما تحصل حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة.

المعارضة الصهيونية عند 59 مقعدًا ولا أغلبية لأي معسكر

وبقي الحزب الجديد الذي يعتزم حيلي تروبر ويوعاز هندل خوض الانتخابات من خلاله دون نسبة الحسم، رغم اقترابه منها، ويحصل على 2.9%.

كما بقي "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، دون نسبة الحسم مع 1.4%.

وبحسب توزيع المعسكرات، ارتفعت قوة المعارضة الصهيونية إلى 59 مقعدًا، في المقابل، تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 51 مقعدًا.

وبموجب هذه النتائج، تحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد، في حين لن يتمكن أيا من المعسكرين الصهيونيين تشكيل حكومة.

التحالفات لا تغيّر الخريطة

وفحص الاستطلاع سيناريو خوض غانتس والضابط في الاحتياط، دادي سمحي، الانتخابات في قائمة مشتركة، من دون تغيير تركيبة بقية الأحزاب.

وفي هذا السيناريو، تبقى قائمتهما دون نسبة الحسم مع 1.8%، ولا يطرأ أي تغيير على خريطة المعسكرات.

كما تناول الاستطلاع سيناريو خوض غانتس وسمحي الانتخابات معًا، بالتوازي مع تشكيل قائمة أخرى تضم يولي إدلشتاين وغلعاد إردان وأييلت شاكيد.

وفي هذه الحالة أيضًا، لا يتغير توزيع المعسكرات، وتبقى القائمتان الجديدتان دون نسبة الحسم.

وتحصل قائمة إدلشتاين وإردان وشاكيد على 2.8%، وقائمة تروبر وهندل على 2.1%، وقائمة غانتس وسمحي على 1%.

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو ومعارضة لاتفاقه مع الحريديين

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، وسّع آيزنكوت الفارق أمام نتنياهو، إذ اعتبره 43% من المشاركين الأنسب للمنصب، مقابل 34% لنتنياهو.

وفي المقارنة بين نتنياهو وبينيت، حصل نتنياهو على 37% مقابل 35% لبينيت، في حين حصل نتنياهو على 38% مقابل 27% لليبرمان.

كيف أثر 7 أكتوبر على الناخبين؟

وسأل الاستطلاع المشاركين عن تأثير هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى) في مواقفهم السياسية والأيديولوجية.

وقال نحو نصف المشاركين إن الأحداث لم تؤثر في مواقفهم، فيما أفاد 38% بأنها دفعتهم نحو مواقف أكثر يمينية، مقابل 7% قالوا إنها جعلت مواقفهم أكثر يسارية.

كما أظهر الاستطلاع معارضة أغلبية المشاركين للاتفاق التشريعي الذي يجري بحثه بين نتنياهو والأحزاب الحريدية.

ويشمل الاتفاق إقرار "قانون أساس: دراسة التوراة"، ومنح حصانة من الاعتقال للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، مقابل تقسيم منصب المستشارة القضائية للحكومة، وسن قوانين تهدف إلى إضعاف وسائل الإعلام، وتشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وعارض 62% من المشاركين حزمة التشريعات، مقابل 22% أيدوها. وبين ناخبي أحزاب الائتلاف، قال 18% إنهم يعارضونها، فيما بلغت نسبة المعارضين لها بين ناخبي أحزاب المعارضة 95%.