لجنة الدستور في الليكود تقر تسوية تمنح نتنياهو 8 مواقع مضمونة في القائمة الانتخابية

لجنة الدستور في الليكود تصادق على تسوية تمنح نتنياهو ثمانية مواقع مضمونة حتى المرتبة 31 في قائمة الحزب الانتخابية، وتؤجل الانتخابات التمهيدية إلى 17 آب/ أغسطس، على أن تُعرض على مركز الحزب للتصويت الخميس.

أقرت لجنة الدستور في حزب الليكود، اليوم الإثنين، تسوية تمنح رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، ثمانية مواقع مضمونة ضمن أول 31 موقعًا في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، وتؤجل الانتخابات التمهيدية إلى 17 آب/ أغسطس، على أن يُعرض المقترح للتصويت أمام مركز الليكود يوم الخميس المقبل.

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وبحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، حظي مقترح وزير السياحة ورئيس مركز الليكود، حاييم كاتس الذي عرضه كتسوية بدعم نتنياهو، وأُقر بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، بعد مناقشات بشأن آلية الانتخابات التمهيدية (البرايمرز) وتوزيع المواقع المضمونة ومقاعد المناطق.

ويقضي المقترح بمنح نتنياهو حق اختيار المرشحين على مقاعد مضمونة في قائمة الحزب وتحديدا في المراتب 3 و5 و9 و11 و15 و18 و26 و31، أي سبعة مواقع ضمن أول 30 مرتبة، وموقعًا ثامنًا في المرتبة 31.

كما يتيح المقترح للوزراء ونواب الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين التنافس على المقاعد المخصصة للمناطق والقطاعات، بدل حصر منافستهم بالقائمة القطرية.

ووفق الوثيقة التي ناقشتها اللجنة، ستُجرى الانتخابات التمهيدية في الليكود في 17 آب/ أغسطس المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي كان محددًا في 4 آب/ أغسطس، فيما سيصوّت مركز الحزب على التسوية يوم الخميس، 16 تموز/ يوليو.

وتنص الترتيبات المقترحة على أن يقتصر التصويت في كل منطقة على أعضاء الليكود المسجلين فيها، وأن يختار كل عضو 12 مرشحًا في القائمة القطرية ومرشحًا واحدًا في منطقته.

ويمنح المقترح نتنياهو كذلك صلاحية رفع موقع عضو كنيست منتخب، عبر مبادلته بمرشح ضمن أحد المواقع المضمونة. كما أقرت اللجنة مقترحًا يتيح له تعديل توزيع مقاعد المناطق والمواقع المضمونة، عند الحاجة، ضمن المراتب من 29 إلى 33.

وخلال اجتماع اللجنة، وقع سجال بين نتنياهو وعضو الكنيست دافيد بيتان، بعدما قاطع الأخير حديث نتنياهو، فرد عليه قائلًا: "بيتان، يمكنك خوض الانتخابات على قيادة قائمة الليكود، وسنرى كم مقعدًا ستجلب".

ويأتي إقرار التسوية في ظل توتر متزايد داخل الليكود بشأن تركيبة القائمة وفرص الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين في الحصول على مواقع قابلة للفوز في الانتخابات المقبلة.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن عددًا من أعضاء الكنيست عن الليكود تلقوا، في وقت سابق اليوم، اتصالات من مقربين من نتنياهو، طُلب منهم خلالها الانسحاب من الانتخابات التمهيدية مقابل الحصول على مناصب، فيما امتنع الحزب عن التعليق.

وفي سياق التوتر الداخلي، تبادلت عضو الكنيست تالي غوتليف ووزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاتهامات، بعدما زعمت غوتليف أن كاتس يعمل على منع إجراء الانتخابات التمهيدية.

ونفى كاتس ذلك وصف ادعاءات غوتليف بـ"الكاذبة" و"محاولة مدبرة" للمساس به سياسيًا، مضيفًا: "لست مشاركًا في المداولات بشأن طريقة الانتخابات في الليكود. موقفي المؤيد لإجراء انتخابات تمهيدية واضحًا، وهو معروف لرئيس الحكومة".