الاتحاد الأوروبي يرفض الحملة الأميركية على الجنائية الدولية

المفوضية الأوروبية تؤكد تمسكها بالمحكمة الجنائية الدولية، ورفضت التهديدات الأميركية الموجهة إلى قضاتها وعائلاتهم، في ظل تصاعد المواجهة بين إدارة ترامب والمحكمة على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل.

رفضت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، الحملة التي تقودها الإدارة الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن التهديدات الموجهة إلى قضاة المحكمة وعائلاتهم والمتعاونين معها "غير مقبولة إطلاقًا".

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وجاء الموقف الأوروبي غداة هجوم حاد شنّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على المحكمة، في ظل تصاعد التوتر بينها وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل وإصدارها مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، ردًا على تصريحات روبيو: "نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بالعدالة الجنائية الدولية".

وكان روبيو قد نشر، الإثنين، مقطعًا مصورًا عبر منصة "إكس"، إلى جانب مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال"، اتهم فيه المحكمة وحلفاءها بشن "حرب" على الولايات المتحدة من خلال القوانين والمعاهدات الدولية.

وقال روبيو: "في هذه اللحظة، تشن المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها حربًا على بلادنا، لا بالرصاص أو الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة ما يسمى ’القانون الدولي‘".

وأضاف: "إذا بقينا مكتوفي الأيدي، فسنكون جميعًا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، ومعرضين بصورة دائمة لخطر المحاكمة، أو حتى السجن، بتهمة ما يسمى ’الدفاع عن بلدنا‘".

وشددت المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي، على أن "الاعتداءات أو التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة أو عائلاتهم أو المتعاونين معها غير مقبولة إطلاقًا".

وتشهد العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، توترًا متصاعدًا، فيما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من مسؤوليها وقضاتها، بينهم المدعي العام، ردًا على تحقيقاتها المرتبطة بإسرائيل.

وتعمقت الأزمة بعد إصدار المحكمة، عام 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وامتنعت المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق على تصريحات روبيو.

وأُنشئت المحكمة عام 2002، وتتولى ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

ولم تنضم الولايات المتحدة وإسرائيل إلى المعاهدة المؤسسة للمحكمة، وكذلك روسيا، التي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيسها، فلاديمير بوتين، في آذار/ مارس 2023، على خلفية الحرب في أوكرانيا.