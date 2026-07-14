حظر هبوط طائرات تزويد الوقود الأميركية بمطار اللد بعد تجميد إخلائها

كان من المقرر أن يخلي الجيش الأميركي طائراته لتزويد الوقود من المطار على دفعتين، في منتصف الشهر الحالي وفي نهايته، لكنه يمتنع عن ذلك في أعقاب تجدد الغارات في إيران، وتوقعات بإلغاء رحلات جوية من إسرائيل وإليها

أصدرت سلطة المطارات الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أمرا طارئا للرقابة الجوية، وبموجبه "تحظر المصادقة على هبوط طائرات تزويد الوقود الأميركية في مطار بن غوريون"، وذلك بموجب قرار اتخذته وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي عن تجميد إخلاء قسم من طائراته العسكرية لتزويد الوقود من مطار بن غوريون في اللد وذلك في أعقاب تصعيد غاراته الجوية في إيران، بعد أن كان قد أخلى قسما من الطائرات المشابهة في الأسابيع الأخيرة.

ويؤدي وجود عشرات طائرات تزويد الوقود الأميركية في مطار بن غوريون إلى عدم توفر أماكن كافية لركون الطائرات المدنية، وسيؤدي ذلك إلى أن آلاف المسافرين سيتلقون، الأسبوع الحالي، بلاغات حول إلغاء رحلاتهم الجوية.

وكان من المقرر أن يخلي الجيش الأميركي طائراته لتزويد الوقود من المطار على دفعتين، في منتصف الشهر الحالي وفي نهايته.

وفي إطار الدفعة الأولى تعين إخلاء 18 طائرة تزويد وقود من المطار اليوم، الثلاثاء، وبقاء 20 طائرة تزويد وقود في آب/أغسطس المقبل، من أصل قرابة 75 طائرة تزويد وقود أميركية التي استخدمت مطار بن غزريون منذ بداية الحرب على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي.

ولا تزال هناك قرابة 33 طائرة تزويد وقود أميركية تتواجد في مطار بن غوريون، ويلحق وجودها في المطار أضرارا في حركة الطيران المدني في المطار الإسرائيلي المركزي.

وبسبب استغلال المطار، يتوقع أن تدفع الولايات المتحدة عشرات ملايين الشواكل كتعويض لشركات الطيران الإسرائيلية، التي اضطرت إلى أن توقف طائراتها في مطارات أجنبية قريبة.

يشار إلى أن إسرائيل تواجه أزمة في الطيران المدني منذ بداية الحرب، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتسيّر حاليا حوالي 35 شركة طيران إسرائيلية وأجنبية رحلات جوية من إسرائيل وإليها، بينما كان عددها يزيد عن 100 شركة قبل الحرب.

وأعلن مطار بن غوريون، الشهر الماضي، أن خسائره بلغت 700 مليون شيكل، وأن التقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر سيرتفع إلى حوالي ملياري شيكل، حتى نهاية العام، في حال عدم إخلاء طائرات تزويد الوقود الأميركية من المطار.