الكنيست يصادق على تجميد اعتقال الحريديين المتهربين من التجنيد

الكنيست يصادق نهائيًا على تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من التجنيد، بأغلبية 58 صوتًا، رغم الاعتراضات القانونية والعسكرية، فيما تغيب نتنياهو عن التصويت.

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية، بأغلبية 58 عضوًا، فيما تغيّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن التصويت.

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وينص القانون على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق أو إنفاذ بحق طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالخدمة العسكرية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي حال الدخول في فترة انتخابات، يُمدَّد سريان التشريع المؤقت تلقائيًا حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية الكنيست المقبلة، ما يعني تجميد إجراءات الإنفاذ عمليًا لمدة ستة أشهر على الأقل.

وجاءت المصادقة رغم معارضة المستشارة القضائية للكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اللذين حذرا من المس بالمساواة وبسيادة القانون، ومن منح حافز إضافي لعدم الامتثال لأوامر التجنيد.

واشترط الحزبان الحريديان، "شاس" و"يهدوت هتوراة"، دعم الائتلاف الحكومي في التصويتات البرلمانية بالمصادقة النهائية على القانون المطروح، إلى جانب إقرار "قانون أساس: دراسة التوراة"، الذي صادقت عليه الكنيست، مساء الإثنين.

وينص قانون الأساس على أن "دراسة التوراة هي قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي وفي دولة إسرائيل". ومن شأنه أن تستخدمه الحكومة للدفاع عن قانون تجميد الاعتقالات أمام المحكمة العليا، وكذلك لتمهيد الطريق أمام تشريعات مستقبلية تتيح إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وبحسب الصيغة المقترحة، يعد طالبًا في معهد ديني كل من يدرس بصورة منتظمة وبواقع لا يقل عن 45 ساعة أسبوعيًا. ويعد وزير الأمن قائمة المعاهد المشمولة بالقانون، وفق معايير تحدد في أنظمة لاحقة، على أن تصادق عليها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، مع أخذ توصيات لجنة المعاهد الدينية في الاعتبار.

وينص المشروع على أنه إذا رصد أحد المراقبين تغيبًا متكررًا لـ20% أو أكثر من طلاب أحد المعاهد، فإنه يوجه تحذيرًا إلى رئيس المعهد. وفي حال تكرار المخالفة، يُشطب المعهد من القائمة التي تمنح طلابه الحماية من الاعتقال والإجراءات الجنائية.

ولا تحدد الصيغة الحالية عدد المراقبين الذين سيتولون عمليات التفتيش، مكتفية بالنص على أن عددهم سيقرر "وفق معايير يضعها وزير الأمن وتصادق عليها اللجنة".

ودعا عضو الكنيست عن "يهدوت هتوراة"، مئير بوروش، أفراد الشرطة إلى "عدم تنفيذ أمر غير قانوني"، مضيفًا أنه "حتى إذا ألغت المحكمة العليا القانون، فإنها تفعل ذلك من دون صلاحية".

وخاطب بوروش عناصر الشرطة بالقول: "أعرف أنكم لم ترغبوا في الانصياع للأمر المجنون الصادر عن هيئة الأركان لملاحقة طلاب المعاهد الدينية، والآن نمنحكم الغطاء القانوني".

وفي موازاة ذلك، أوعزت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، إلى أعضاء الكنيست الذين صدرت أوامر اعتقال بحق أقارب لهم بسبب عدم الامتثال لأوامر التجنيد أو التخلف عن الخدمة، أو الذين اعتُقل أقاربهم أو يخضعون لإجراءات إنفاذ، بالإفصاح عن ذلك قبل مشاركتهم في التصويت.

وجاء التوجيه استنادًا إلى "قواعد أخلاقيات العمل البرلماني"، نظرًا إلى أن القانون قد يثير شبهة تضارب مصالح. غير أن أفيك اعتبرت أنه لا يوجد ما يمنع هؤلاء الأعضاء من المشاركة في التصويت بعد تقديم إفصاح كامل عن صلتهم بالموضوع.

ووقّع أعضاء الكنيست من شاس و"يهدوت هتوراة"، الذين لديهم أقارب متخلفون عن الخدمة أو ملاحقون بموجب أوامر اعتقال، على نماذج إفصاح بهذا الشأن. علما بأن عددًا من أحفاد رئيس شاس، أرييه درعي، مصنفون بوصفهم متخلفين عن الخدمة.

وقد يواجه أعضاء الكنيست الذين لا يلتزمون بواجب الإفصاح تبعات قانونية وإجراءات أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للكنيست. كما يمكن استخدام عدم الإفصاح أساسًا لتقديم التماس إلى المحكمة العليا، بدعوى وجود خلل في العملية التشريعية.

لكن عدم تقديم الإفصاح لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء أصوات أعضاء الكنيست المشاركين في التصويت، أو إلى إبطال القانون في حال المصادقة عليه.

وانتقدت المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن، مشروع القانون خلال مداولات اللجنة لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، واعتبرت أنه يشكل "مظلّة" تهدف إلى منح شرعية لإنفاذ انتقائي وقطاعي للقانون، وإلى المس بسيادة القانون.

وأضافت أن "المقترحات السابقة ومداولات اللجنة أقرت بالحاجة إلى الموازنة بين قيمة دراسة التوراة وبين تقليص انعدام المساواة، لكن الصيغة المقترحة تتضمن غاية واحدة وحصرية، تتمثل في منح حصانة جنائية جماعية من الاعتقالات والإجراءات القضائية".

وأضافت أن الاجتهادات القضائية أقرت، على مدار سنوات، بإمكانية وضع ترتيب خاص لطلاب المعاهد الدينية الذين يتفرغون لدراسة التوراة، انطلاقًا من الاعتراف بأهمية هذه الدراسة، لكنها اشترطت ذلك بإيجاد توازن ملائم يهدف إلى تقليص انعدام المساواة.

وتابعت أن "مشروع القانون المطروح على طاولة اللجنة يسعى إلى إنشاء آلية تمنح إعفاء قطاعيًا من الالتزامات التي يفرضها قانون الخدمة الأمنية، من دون وضع عنصر موازن في الجانب الآخر من المعادلة".

من جانبها، قالت أفيك خلال مداولات القانون إن إجراءات التشريع غير سليمة. وأوضحت أن لجنة الخارجية والأمن عقدت 40 جلسة برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين، ثم 46 جلسة أخرى برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، لمناقشة قانون التجنيد.

وأضافت: "من مجمل هذه العملية التشريعية الطويلة والمعقدة، أُخذ بند صغير واحد وحُذف كل ما عداه. قيل لي إن هناك ضائقة زمنية، لكن ضيق الوقت لا يسمح باتباع إجراءات تشريعية غير سليمة".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد حذر، الإثنين، من أن القانون سيزيد انعدام المساواة ويمس ثقة الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية.

وقال زامير، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة الخارجية والأمن، بوعاز بيسموت، إن المقترح "يمنح حافزًا لعدم الامتثال للخدمة العسكرية، لأنه يقترن بإعفاء من المحاكمة والإجراءات الجنائية".

وعارض زامير الآلية المقترحة التي تقضي بتشكيل لجنة داخل الجيش لفحص أوضاع طلاب المعاهد الدينية ومنحهم صفة تتيح لهم الاستفادة من القانون.

وقال: "لا يمكن أن تكون المنظومة العسكرية التي أرأسها، والتي تطالب جنودها بتضحيات غير مسبوقة، موقعة في الوقت نفسه على إعفاءات جماعية من المحاكمة".

وأضاف أن "المقترح لا ينسجم مع احتياجات الجيش الإسرائيلي".

ومنذ انتهاء سريان قانون إعفاء الحريديين من التجنيد في منتصف عام 2023، بات عشرات آلاف الشبان الحريديين مصنفين بوصفهم متخلفين عن الخدمة، ومهددون بالاعتقال، كما لا يستطيعون مغادرة البلاد.

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، تعليمات بتوقيف كل شخص متخلف عن الخدمة عند أي احتكاك له مع الشرطة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الاعتقالات.

وتظهر معطيات رسمية أن 123 متخلفًا عن الخدمة اعتُقلوا بين الأول من كانون الثاني/ يناير 2025 و15 كانون الثاني/ يناير 2026، بينهم 17 حريديًا فقط.

وسعت الأحزاب الحريدية إلى تمرير القانون قبل حل الكنيست، لمنع اعتقال حريديين متخلفين عن التجنيد قد يسعون إلى السفر إلى مدينة أومان الأوكرانية خلال رأس السنة العبرية، التي تحل في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبالتزامن مع الدفع نحو تجميد اعتقال الحريديين، صادقت لجنة الخارجية والأمن، تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة وبصورة خاضعة لإعادة النظر، على تشريع مؤقت يمدد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 32 شهرًا.

وبحسب الصيغة الواردة، تستمر مدة الخدمة البالغة 32 شهرًا لمن يتجندون حتى عام 2029، على أن تُخفض لاحقًا إلى 30 شهرًا. كما ينص المقترح على منح الجنود مقابلًا ماليًا عن أشهر الخدمة الإضافية، يرتفع تدريجيًا كلما اقتربوا من موعد إنهاء خدمتهم.