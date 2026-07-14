نتنياهو يهدد إيران من ديمونا: إذا هاجمتمونا سيكون ردنا أقوى بكثير

نتنياهو يقول في خطاب خلال مؤتمر في بلدة ديمونا إنه زار، اليوم، رئيس لجنة الطاقة الذرية، موشيه إدري، وقال إن مكتبه "ليس بعيدا عن هنا، إنه في مصنع النسيج" في إشارة إلى مفاعل ديمونا النووي

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديدا لإيران خلال خطاب أمام "مؤتمر النقب" في بلدة ديمونا اليوم، الثلاثاء، وقال مخاطبا القيادة الإيرانية إنه "لا تعتمدوا على أن الهدوء سيسود إذا هاجمتمونا. ولا تعتمدوا على أن هذا سيكون بثا مكررا، فهذا سيكون بثا مختلفا وأقوى بكثير".

وأضاف أنه "انتهت الفترة التي فيها يستهدفنا أحد ونحن لا نوجه له ضربات مضاعفة. وقد فعلنا ذلك ضد محور الشر في إيران وسنستمر في تنفيذ ذلك ضد أي أحد يستهدفنا. هذا ما سنفعله".

وتابع نتنياهو أنه زار، اليوم، رئيس لجنة الطاقة الذرية، موشيه إدري، وقال إن مكتبه "ليس بعيدا عن هنا، إنه في مصنع النسيج" في إشارة إلى مفاعل ديمونا النووي.