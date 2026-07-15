إصابات بينها طفل باعتداءات للمستوطنين في الضفة

إصابات في الضفة الغربية المحتلة، بينها طفل في السادسة من عمره، في اعتداءات نفذها مستوطنون في الخليل ومسافر يطا وسلفيت، شملت الدهس والضرب ورشق المركبات بالحجارة، بالتزامن مع إغلاق حاجزين شمالي رام الله.

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم طفل في السادسة من عمره، مساء الأربعاء، في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون في الخليل ومسافر يطا وسلفيت، شملت الدهس والضرب ورشق المركبات بالحجارة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب إفادات للهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة "وفا" ومصادر محلية، نُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية قرب منازل الفلسطينيين جنوبي الضفة الغربية.

وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل، أصيب الطفل مخلص عمار السلايمة، البالغ ستة أعوام، بجروح ورضوض بعدما دهسه مستوطن قرب الحاجز العسكري "160"، المقام عند مدخل حارة السلايمة.

وقال والد الطفل إن المستوطن تعمد دهس نجله أثناء لعبه مع أطفال في المنطقة، ثم لاذ بالفرار. ونقل الهلال الأحمر الطفل إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية والاطمئنان إلى حالته.

وأكد شهود عيان أن المستوطن نفسه حاول في مناسبات سابقة دهس فلسطينيين في المنطقة. ويفصل حاجز "160" عددًا من أحياء البلدة القديمة عن بقية مدينة الخليل، ويخضع سكانها لإجراءات تفتيش وقيود متكررة على الحركة.

وفي مسافر يطا، تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابتين لرجل وامرأة، يبلغان 55 عامًا، جراء اعتداء مستوطنين عليهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين المواطن راغب الدبابسة، واعتدت عليه بالضرب أثناء محاولته الوصول إلى منزله في خلة الضبع بمسافر يطا، ما أدى إلى إصابته برضوض استدعت نقله إلى مستشفى يطا الحكومي.

وفي بلدة صوريف شمالي الخليل، تجول مستوطنون مسلحون بصورة استفزازية قرب منازل الفلسطينيين في منطقة خلة علي غنيم، ووجهوا الشتائم إلى الأهالي.

وفي اعتداء آخر، أصيب فلسطيني من قرية يتما، في الأربعينات من عمره، في رأسه بعد أن رشق مستوطنون مركبته بالحجارة في منطقة واد الشاعر، بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس.

وأدى الاعتداء إلى انقلاب المركبة، قبل أن يُنقل المصاب إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل بالتضييقات المفروضة على الفلسطينيين، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي عطارة وعين سينيا شمالي رام الله، ومنعت المركبات من المرور، ما تسبب بأزمة مرورية وعرقلة حركة آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون على الحاجزين للوصول إلى المدينة والبلدات المحيطة بها.

وتأتي الاعتداءات في ظل تواصل هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بالتزامن مع الاقتحامات والاعتقالات والإغلاقات التي تنفذها قوات الاحتلال والتي تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.