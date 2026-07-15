صادقت الحكومة الإسرائيلية على إشراك الشاباك في ما تزعم أنه مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ضمن خطة مشتركة مع الشرطة تُموَّل بأكثر من نصف مليار شيكل، مقتطعة من ميزانيات مخصصة أصلًا لتطوير المجتمع العربي وتقليص الفجوات فيه.

صادقت الحكومة الإسرائيلية نهائيًا، مساء الأربعاء، على تحويل أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ضمن خطة مشتركة تزعم أنها تهدف إلى مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية.

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وبموجب القرار ينضم الشاباك رسميًا في "عمليات مكافحة الجريمة" إلى جانب الشرطة، رغم أن الجهاز كان قد عارض في السابق توسيع دوره إلى المجال الجنائي، وحذّر من "منحدر زلق" ومن احتمال كشف قدراته التكنولوجية الحساسة أو استخدامها بشكل واسع وسط تحذيرات من انتهاكات حقوقية.

وبحسب القرار، سيُخصَّص 250 مليون شيكل لتطوير القدرات التكنولوجية والاستخباراتية في الشاباك، و150 مليون شيكل لإنشاء شعبة جديدة مخصصة داخل الجهاز، ونحو 101 مليون شيكل لإقامة وحدة قطرية في الشرطة.

كما ينص القرار على إضافة نحو 32 مليون شيكل لتمويل تقنيات ووسائل عملياتية للشرطة؛ وإضافة 130 وظيفة جديدة إلى الشاباك ابتداءً من عام 2026، إلى جانب تخصيص ميزانية ثابتة بقيمة 35 مليون شيكل سنويًا للجهاز، بدءًا من العام نفسه.

وتُقتطع الأموال من ميزانيات القرار الحكومي 550، الذي خُصص أصلًا لتقليص الفجوات في التعليم والرفاه والتشغيل والإسكان والبنى التحتية وتطوير السلطات المحلية العربية، بدل تخصيص ميزانية جديدة من موارد أجهزة إنفاذ القانون.

وكانت الخطة المطروحة تنص على تحويل نحو 567 مليون شيكل إلى الشرطة والشاباك، من خلال اقتطاع مخصصات موزعة على عدد من الوزارات، بينها التعليم والرفاه والقضاء، وتحويلها إلى مسار أمني وشرطي.

وتدفع الحكومة بهذه الخطوة في ظل استمرار جرائم القتل واتساع نفوذ منظمات الإجرام، من دون تقديم خطة مدنية شاملة لمعالجة أسباب الجريمة أو سد أوجه القصور في عمل الشرطة والتحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد حذرت من أن تمويل مكافحة الجريمة عبر تقليص ميزانيات تطوير المجتمع العربي سيؤدي إلى نتائج عكسية، لأن هذه الأموال مخصصة لمعالجة الفقر والبطالة وأزمة السكن وضعف الخدمات، وهي عوامل تسهم في انتشار الجريمة.

كما حذرت الجمعية من أن إشراك الشاباك في معالجة جرائم مدنية لا يدخل ضمن صلاحياته القانونية، وقد يفضي إلى استخدام أدوات استخباراتية سرية ضد المواطنين العرب، ويمس بالخصوصية والمساواة والحق في إجراءات قانونية عادلة.

ويمثل القرار انتقالًا إضافيًا في تعامل الحكومة مع الجريمة في المجتمع العربي من ملف مدني وشرطي إلى قضية أمنية، فيما تُموّل الخطوة من الميزانيات المخصصة أصلًا للمجتمع المتضرر من الجريمة، لا من ميزانية مستقلة لمكافحتها.