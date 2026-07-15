مؤشر النشاط الاقتصادي يرتفع 2.5% في حزيران

ارتفع المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي بنسبة 2.5% في حزيران، متجاوزًا معدل النمو طويل الأجل، فيما عدّل بنك إسرائيل تقديراته للشهرين السابقين نحو الأعلى.

ارتفع المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي بنسبة 2.5% خلال حزيران/ يونيو الماضي، في معطيات تفوق بصورة كبيرة معدل النمو طويل الأجل، وتشير إلى تعافي النشاط من المستوى المنخفض الذي بلغه في آذار/ مارس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيان أصدره بنك إسرائيل، اليوك الأربعاء، يعكس المؤشر متوسط تقديرات النمو الشهري خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من نيسان/ أبريل حتى حزيران، فيما يبلغ معدل نموه طويل الأجل نحو 0.3% شهريًا.

وقال البنك إن الارتفاع السريع للمؤشر يشير إلى "الخروج من مستوى النشاط المنخفض" الذي بلغ ذروته خلال الحرب على إيران في آذار/ مارس الماضي، مشيرًا إلى أن المؤشرات المحلية المتاحة عن حزيران حافظت عمومًا على استقرارها أو سجلت ارتفاعات طفيفة.

وتأثر المؤشر إيجابًا ببيانات المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان، وصادرات السلع، وواردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج خلال نيسان وأيار، إلى جانب إيرادات قطاعي التجارة والخدمات والإنتاج الصناعي في نيسان.

وساهمت كذلك بيانات سوق العمل وتجارة التجزئة خلال أيار، إلى جانب أداء المؤشر العام للأسهم في بورصة تل أبيب ومؤشر "ناسداك"، في رفع التقدير الإجمالي للنشاط الاقتصادي.

ويظهر جدول مساهمات مكونات المؤشر أن المؤشرات القطاعية قدمت أكبر مساهمة في حزيران، بنحو 0.97 نقطة مئوية، تلتها بيانات سوق العمل بنحو 0.5 نقطة، ثم المشتريات ببطاقات الائتمان والصادرات والواردات.

وعدّل بنك إسرائيل تقديرات المؤشر للشهرين السابقين نحو الأعلى، بعد استكمال بيانات كانت ناقصة، وكذلك إثر تعديل بيانات النمو للربع الأول من عام 2026.

وبحسب البيانات المحدثة، جرى تعديل تقدير نيسان من تراجع بنسبة 0.76% إلى ارتفاع بنحو 0.12%، فيما عُدّل تقدير أيار من تراجع بنسبة 0.42% إلى ارتفاع بنحو 0.34%.

ويستند المؤشر إلى نموذج طوّره بنك إسرائيل لتقدير متوسط معدل النمو الشهري للناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أشهر، ولا يمثّل قراءة نهائية للنمو الفعلي، إذ يخضع للتعديل مع ورود البيانات الاقتصادية الكاملة.