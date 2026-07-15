نتنياهو يسعى لترتيب لقاء مع ترامب الإثنين في البيت الأبيض

مصادر إسرائيلية ترجّح عقد لقاء بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، الإثنين المقبل، فيما لم يُحسم الموعد نهائيًا بعد.

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى ترتيب اجتماع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فيما يبرز يوم الإثنين موعدًا محتملًا للقاء، من دون أن يُحسم نهائيًا حتى الآن.

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وبحسب القناة الإسرائيلية 13، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، فإن الاستعدادات جارية لعقد اللقاء خلال زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن، بعد تقارير أفادت، مساء الثلاثاء، أن نتنياهو سيصل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

ولم يُحدَّد موعد اللقاء في البيت الأبيض رسميًا بعد، إلا أن التوجه في تل أبيب هو لعقده يوم الإثنين.

وكان نتنياهو وترامب قد أجريا اتصالًا قبل نحو أسبوعين بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها أنهما "اتفقا على اللقاء قريبًا".

وكانت الزيارة قد ارتبطت أيضًا باحتمال مشاركة نتنياهو في جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، فيما قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن جدول أعمال ترامب للأسبوع المقبل لم يتضمن، حتى ذلك الحين، زيارة لنتنياهو.