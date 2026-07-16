إيلوز: ثلث أعضاء الكنيست بالليكود خططوا للإطاحة بنتنياهو بعد 7 أكتوبر

حسب عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود فإن خطة الإطاحة بنتنياهو فشلت بسبب صراعات داخلية حول من سيحل مكان نتنياهو في رئاسة الحزب

ذكر عضو الكنيست دان إيلوز، من حزب الليكود، أن عددا من أعضاء الكنيست في الليكود سعوا إلى الإطاحة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد عدة أسابيع من هجوم "طوفان الأقصى".

وقال إيلوز في مقابلة لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الخميس، إن المبادرة للإطاحة بنتنياهو فشلت بسبب "صراعات شخصية" حول هوية زعيم الحزب بعد الإطاحة بنتنياهو.

ولم يذكر إيلوز، الذي أعلن أمس عن استقالته من الليكود، أسماء أعضاء الكنيست الذين أيدوا الإطاحة بنتنياهو، لكنه قال إن هذه المبادرة ألغيت بالكامل بعد انضمام غدعون ساعر إلى الحكومة، في أيلول/سبتمبر العام 2024.

وقال إيلوز إنه "أعتقد أن ثلث الأعضاء في كتلة الليكود على الأقل رأوا أنه الأمر الصحيح هو أن تستبدل القيادة".

وأشار إلى أن خطة الإطاحة بنتنياهو كانت تقضي بالتصويت على اقتراح نزع ثقة في الكنيست ضد نتنياهو، وأضاف أن "السبب الوحيد (لفشل الخطة) هو أنهم اختلفوا على من سيستبدل نتنياهو".

وقدر إيلوز أن نتنياهو كان يعلم بمعظم تفاصيل الخطة، "ومن الجائز أنه فضّل تجاهلها كي يحقق نجاحا في المستقبل".

وشدد إيلوز على أن الحكومة الإسرائيلية متهمة بأحداث 7 أكتوبر، "فنتنياهو يتولى رئاسة الحكومة منذ فترة طويلة جدا، ولا يمكنه القول إن المذنب هو جهاز الأمن فقط، وهناك تحولات تستغرق سنوات كثيرة جدا ولذلك فإن الشاباك مذنب وكذلك الجيش والحكومة أيضا".