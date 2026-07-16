السلطات الإسرائيلية تبحث إمكانية استخدام جثمان الشاب سامي جعصوص بمفاوضات بشأن أسرى ومفقودين

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة العليا تجميد الإجراءات ليفحص الجيش إمكانية احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص لتبادل أسرى، رغم تراجع الشرطة عن تصنيف الحادثة كعملية، وتأكيد مركز عدالة، وكذلك الشهادات الطبية، معاناته من اضطرابات عقلية حادة.

قالت السلطات الإسرائيلية إنها تبحث إمكانية استخدام جثمان الشاب سامي جعصوص (29 عامًا) من مدينة اللد، والذي أُعدم برصاص الشرطة، بمفاوضات بشأن أسرى ومفقودين إسرائيليين، وذلك في ردّ قدّمته النيابة العامة.

وطلبت النيابة العامة في ردٍ قدمته إلى المحكمة العليا، أمس الأربعاء، وقف الإجراءات، مؤقتا ليتسنّى للجيش الإسرائيلي فحص إمكانية الاحتفاظ بالجثمان لأغراض إعادة أسرى ومفقودين، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس.

يأتي ذلك فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشاب جعصوص، منذ 16 يوما، بعد أن أُعدم برصاص الشرطة، في الأول من تموز/ يوليو الجاري في المدينة، بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن ضدّ أحد أفرادها، قبل أن تتراجع عن روايتها، وتصنِّف الحادثة بالجنائية، فيما تطالب عائلته واللجنة الشعبية، بتحرير الجثمان من دون أي شروط أو تقييدات.

ووفقاً للنيابة العامّة، فإنّ "الجهة المختصّة، لم تُقرّر في هذه المرحلة بعد، ما إذا كان هناك أساس مبدئيّ من الأدلة، يُبرر هذا الفحص؛ سواءً بالإيجاب أو السلب".

وبعد أن قتلت الشرطة الشاب جعصوص، أعلنت مباشرة بعد إطلاق النار، أنه كان ينوي تنفيذ عمليّة، غير أنها أصدرت لاحقا، بيانا مقتضبا، ذكرت فيه أنها تبحث كذلك مسارات تحقيق إضافية، فيما كان الشاب معروفا لديها، ولم يكن متورّطا بجرائم ذات دوافع قوميّة، أو أمنيّة.

ووفقًا لمكتب المدعي العام، لا تزال ملابسات القضية قيد التحقيق من قبل "مسؤولين أمنيين".

وأقرّت الدولة بأن الشرطة وضعت شروطًا لتسليم جثمان جعصوص، وذكر ردّ مكتب المدعي العامّ، أن ردّ الشرطة "كان خاطئًا، ويجب تصحيحه".

ويأتي هذا الإقرار عقب مطالبة ضباط شرطة اللد، عائلة الشاب جعصوص، بتفكيك خيمة العزاء التي نصبوها، ومنعوا الصلاة على جثمانه في المسجد أو في المنزل، وحدّدوا عدد المشاركين في الجنازة، بخمسين شخصًا، فيما رفضت العائلة ذلك رفضا قاطعا.

ويشير الردّ إلى أن جثمان الشاب جعصوص، لا يزال محتجزًا في معهد الطب الشرعي، حيث لم يُستكمل بعد كتابة تقرير تشريح الجثمان.

وأُفيد بأنه من المتوقع أن يُبلغ المسؤولون الأمنيون "الجهات المعنية في الجيش بموقفهم بشأن ملابسات هذه القضية، لكي تقوم الأخيرة بدراسة ما إذا كان هناك مبرّر لتسليم الجثمان للجيش، بغرض فحص حيازته (من قبل الجيش) بموجب السُّلطة المذكورة آنفًا".

اضطرابات عقليّة حادّة ودخول المشفى عدة مرات

وقد قُدِّم ردّ الدولة إلى المحكمة العليا، بعد التماس عائلة جعصوص بالإفراج عن جثمانه.

ولإثبات حالته العقلية، أرفقت العائلة وثائق تُظهر أن ابنها، كان يعاني من اضطرابات عقلية حادة، وأنه أُدخل إلى المستشفى عدّة مرات، وقبل أسابيع قليلة من قتله، أُخرج من مستشفى للأمراض العقلية، وهو في حالة ذهانية.

وفي حالة أخرى من دخوله المستشفى، في شباط/ فبراير 2026، كتب الطبيب المعالج للشاب جعصوص، أنه كان يعاني من "ضعف في التمييز بين الواقع والخيال"، وأنه كان يُعاني من "أوهام العظمة"، بما في ذلك ادعاءات بأنه يمتلك قوى خارقة.

الشرطة كانت تعرف حالته

وقبل أيام قليلة من مقتله برصاص الشرطة، أفاد أفراد عائلة الشاب جعصوص، بأنه هرب من قسم الطوارئ من مستشفى للأمراض العقلية، حيث نُقل لتلقي علاج نفسيّ عاجل.

وظل والده، أحمد، على اتصال دائم بالشرطة للبحث عن ابنه، حتى عاد إلى المنزل من تلقاء نفسه.

وأضاف أفراد العائلة أن الشرطة وطبيبًا نفسيًا من المنطقة، حضروا لاحقًا إلى منزلهم لتقييم حالته، لكن جعصوص دفعهم بعيدًا، وفرّ هاربًا. ويؤكد أحمد، عم سامي، أن "الشرطة كانت تعرفه".

احتجاز جثمانِ عربيّ... ليست المرّة الأولى

وتؤكد عائلة جعصوص التي تمثّلها المحامي هديل أبو صالح من مركز "عدالة" الحقوقيّ، أن احتفاظ الدولة بالجثمان يُعد انتهاكًا لحقّ المتوفى في الكرامة، فضلًا عن انتهاك الحرية الدينية.

ووفقًا لأبو صالح، فإن احتجاز الجثمان مخالف للقانون، إذ كان المتوفى يعاني من اضطراب نفسي، ولم يتصرّف بدافع قومي. وجاء في ردّها، أنه "ليس من قبيل المصادفة أن المدعى عليهم لم يبلغوا مقدم العريضة أو عائلته، حتى تاريخ تقديم هذه العريضة، بالسبب الكامن وراء استمرار احتجاز جثمان المتوفى، أو الغرض الذي يبرّر ذلك".

وقدّمت أبو صالح، صباح اليوم، طلبًا لعقد جلسة استماع عاجلة أمام المحكمة العليا في هذه القضية، أشارت فيه أيضًا إلى سياسة الشرطة في هذا الشأن.

وشدّدت في طلبها، على أنه "في ظل هذه الظروف، يتزايد القلق من تصنيف المتوفى منذ البداية كمنفذ لعملية، من دون إثبات صحة الوقائع اللازمة لذلك".

وأضافت: "في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسارع فيها السلطات إلى تصنيف مواطن عربي قُتل على يدها بأنه ’مخرّب’ من أجل الاستمرار في احتجاز جثمانه، ولا تتراجع عن هذا الادعاء إلا بعد شهور طويلة من المعاناة المتواصلة، ثم تسُلَّمت الجثامين إلى ذويها. ومن المناسب ألا تُسهم المحكمة في دعم هذه السياسة".