اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك تصادق على توفير حماية أمنية لنتنياهو وزوجته مدى الحياة

صادقت اللجنة الوزارية للشاباك، بإجماع توصية رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، على توفير حماية أمنية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مدى الحياة، ولزوجته طوال حياته، ولأبنائه لخمس سنوات بعد انتهاء ولايته، إثر تقديرات أمنية رسمية بوجود تهديدات مرتفعة ضدهم.

صادقت اللجنة الوزارية لجهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، على توفير الحماية الأمنية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مدى الحياة، وتوفيرها لزوجته سارة طوال حياة نتنياهو. أما أبناء رئيس الحكومة، فستُؤمَّن الحماية الأمنية حال انتهاء ولايته، لمدة خمس سنوات.

وبذلك، قبلت اللجنة بالإجماع توصية رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني بالشأن ذاته.

وبحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ، أن مسؤولين أمنيين خلصوا إلى أن نتنياهو وعائلته مُعرَّضون لمستوى عالٍ من التهديد طوال حياتهم، وذلك بسبب "رغبة أعداء إسرائيل في الانتقام من العمليات والاغتيالات التي نُفِّذت خلال الحرب".

وناقشت اللجنة مدة الحماية الأمنية لأبناء نتنياهو وزوجته. أما بالنسبة لنتنياهو، فقد كان من الواضح أنه سيحصل على الحماية الأمنية مدى الحياة.

وفي النهاية، تقرّر تأمين الحماية الأمنية لسارة طوال حياة زوجها، مع إمكانية تمديد ذلك، أما بالنسبة لأبنائهم، فقد نُوقشت مدة الحماية الأمنية لهم، وكان من بين الأفكار المطروحة الموافقة على تمديد سنوي، ولكن تقرر في النهاية تمديدها لخمس سنوات.

ووفقًا لمصادر في اللجنة الاستشارية، وهي اللجنة العامة التي تنقل توصيات مسؤولي الأمن إلى الوزراء، فقد وُضعت معايير بناءً على مستوى التهديد.

وتقرَّر حاليًا أن نتنياهو هو الوحيد الذي يستوفي أعلى مستوى من التهديد، ولكن إذا وصل رئيس حكومة مُستقبلي وعائلته، أو رئيس حكومة سابق وعائلته، إلى هذا المستوى من التهديد، فسيتلقون إجراءات مماثلة.

ووفقًا لمصادر في اللجنة الاستشارية، سيُكلَّف فريق عمل بدراسة التهديدات الموجهة ضد رؤساء حكومة سابقين، مثل نفتالي بينيت، ويائير لابيد، وإيهود أولمرت، وإيهود باراك، بغضّ النظر عن مدة تولّيهم منصب رئاسة الحكومة.