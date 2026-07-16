المصادقة على قانون الإعلام بالقراءتين الثانية والثالثة: "إحداث إصلاحات يمينية"... التماسات للعُليا

صادقت الهيئة العامة للكنيست نهائيا على قانون الإعلام الجديد الذي اقترحه وزير الاتصالات شلومو كرعي، لإنشاء هيئة بديلة للمجالس القائمة، وسط انسحاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من التصويت، وتقديم التماسات للمحكمة العليا ضده بدعوى تقويض الإعلام الحر.

صادقت الهيئة العامّة للكنيست في جلستها، مساء الخميس، في قراءتيها الثانية والثالثة على قانون الإعلام وما تصفه حكومة بنيامين نتنياهو بإصلاحات البثّ، والذي اقترحه وزير الاتصالات، شلومو كرعي.

وصوّت 53 عضوًا في الكنيست لصالح القانون، بينما عارضه 48، وامتنع عضوان عن التصويت.

وكان نتنياهو حاضرًا في جلسة الكنيست العامة أثناء مناقشة القانون، لكنه غادر قبل التصويت، ولم يشارك فيه.

ويأتي هذا على الرغم من أن نتنياهو ممنوع من اتخاذ قرارات تتعلق بالإعلام الإسرائيلي، بسبب محاكمته الجارية.

وينصّ القانون، من بين عدّة أمور، على إنشاء هيئة إعلامية للبثّ تحل محلّ "السلطة الثانية"، و"مجلس البثّ الكبلي والفضائي"، بميزانية قدرها 25 مليون شيكل سنويًا.

وبحسب مشروع القانون، سيُعيّن المدير العام لوزارة الاتصالات، المجلس الذي سيُحدّد سياسة الهيئة.

ويتيح القانون كذلك، إنشاء قنوات إخبارية جديدة، كما سيلغي الفصل الهيكلي بين هذه القنوات، وشركات الأخبار التي تديرها.

وخلال المناقشة، خاطب كرعي نتنياهو من منصة الكنيست قائلًا: "رئيس الحكومة، أود أن أشكركم وأبلغكم أن المهمة التي أوكلتموها إليّ قبل أربع سنوات، وهي إحداث إصلاحات يمينية في الإعلام، قد أُنجزت بنجاح اليوم".

كما كان خطاب كرعي في الجلسة العامة، حافلا بالشعارات، وكرّسه مجددًا لانتقاد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، والمحكمة العليا. وقال: "يا مواطني إسرائيل، لقد هزمنا الدولة العميقة. المحكمة العليا لا تملك صلاحية إبطال القوانين"، مضيفا: "نحن بصدد إصلاح يمنح الشعب حرية اختيار من يراقب، ومن يستمع إليه، وما يُدفع ثمنه".

وقال عضو الكنيست، شيلي تال ميرون من حزب "ييش عتيد"، والتي شاركت في مناقشات لجنة الاتصالات في بداية الجلسة العامة: "لقد أبرم رئيس الحكومة، وهو شخص لديه تضارب مصالح واضح في مجال الاتصالات، صفقة مع الحريديين فقط، لتمرير هذا القانون".

وأضافت: "ويا للعجب، أن كل هذا الجنون المحيط بالقانون، يصل إلى ذروته في الوقت نفسه الذي تنتهي فيه شهادة نتنياهو في (إحدى) القضايا".

سلسلة من الالتماسات إلى المحكمة العليا

وقُدّمت التماسات ضد القانون للمحكمة العليا، مباشرةً بعد إقراره، بلغت 8 التماسات من جمعيات، وأعضاء كنيست؛ إذ قدّمت عضو الكنيست إفرات رايتن، وعضو الكنيست إيتان جيزنبرغ، التماسًا إلى المحكمة العليا لإصدار أمر مشروط ضد القانون. وقالا: "لقد حوّل وزير الاتصالات الكنيست إلى... أداة للحكومة لتقديم امتيازات للقنوات الحكومية، والسيطرة على وسائل الإعلام الحرة".

كما قدّمت حركة جودة الحُكم التماسًا ضد القانون، مشيرةً إلى أنه "قُدِّم خلافًا لرأي المستشارة القضائية للحكومة، من خلال لجنة ملتوية، شُكّلت خلافًا لرأي المستشارة القانونية للكنيست، متجاهلة التحفظات".

وأضافت الحركة أنه "من دون إعلام حرّ، لا انتخابات حرّة، ونحن على ثقة بأن المحكمة ستوقف هذا التلاعب، كما فعلت مع سابقاتها هذا الأسبوع".

وحذرت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، أعضاء الكنيست في وقت سابق من يوم الخميس، من وجود خلل في العملية التشريعية، وذلك لعدم مناقشة اللجنة للتحفظات المقدمة، وكتبت في رسالة وجهتها إلى أعضاء الكنيست: "أوضَح الفريق الاستشاري القانوني للّجنة، أنه في حال وجود نية لقبول التحفظات، سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة، يجب على اللجنة مناقشة هذه التحفظات".

وأضافت أنه "تم توضيح أنه إذا اختارت اللجنة رفض التحفظات في مرحلة التصويت عليها، ثم قبولها لاحقًا في الجلسة العامة، متجنبةً بذلك مناقشة جوهرية، فإن هذا يُعدّ عيبًا، لا سيما في مشروع القانون المعنيّ، الذي صوّتُ عليه بسبب عيوب عديدة تتعلق بالمناقشات التي دارت، والصياغات التي سيطر عليها وزير الاتصالات، مما يضرّ بسلطة اللجنة، ومشاركة أعضائها".