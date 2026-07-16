درعي يهاجم زامير لمعارضته تجميد اعتقال المتهربين الحريديين

رئيس حزب شاس، درعي، يهاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، زامير، بسبب معارضته قانون تجميد اعتقال المتهربين الحريديين من الخدمة العسكرية، واتهمه بالتدخل في السياسة، وسط ردود حادة من قادة المعارضة ودعوات من داخل الليكود إلى إقالته.

شنّ رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، هجومًا حادًا على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على خلفية معارضته القانون الذي يقضي بتجميد اعتقال المتهربين الحريديين من الخدمة العسكرية، واتهمه بالتدخل في السياسة ومحاولة مساعدة معسكر اليسار.

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وجاءت تصريحات درعي في مقابلة مع موقع "كيكار هشبات" الحريدي، الخميس، عقب الرسالة التي وجّهها زامير إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، محذرًا فيها من القانون الذي بادر إليه رئيس شاس.

وقال درعي إن ما فعله زامير "خطير للغاية"، مضيفًا: "إنه صديق لي، وأنا أقدّره وأدافع عنه كثيرًا في المداولات التي يتعرض فيها للهجوم، لكنني أرى، للأسف، منذ وقت طويل، أنه فقد السيطرة".

واتهم زامير بالانشغال بالانتقادات الموجهة إليه وبصورته الشخصية، وقال: "إنه منشغل بالهجمات عليه وبالحفاظ على اسمه".

وزعم درعي أن اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتخلفين عن الخدمة لن يؤدي إلى تجنيد أي منهم، وانتقد عدم إعلان زامير معارضته للقانون خلال الأسابيع التي سبقت إقراره.

وقال مخاطبًا رئيس الأركان: "لا يمكن أن يكون رئيس أركان يعرف أن هذه الاعتقالات لن تجلب مجندًا واحدًا، ثم يلتزم الصمت طوال شهر، بينما يبعث وزير الأمن ورئيس الحكومة برسالة إلى لجنة الخارجية والأمن للدفع بالقانون الذي يمنع الاعتقالات".

واتهم درعي زامير بإقحام الجيش في الصراع السياسي، مدعيًا أنه وجّه رسالته إلى الكنيست لأنه "أراد مساعدة كتلة اليسار". وأضاف: "إنه رئيس الأركان، ويحظر عليه الانشغال بالسياسة. ما فعله يشكل سابقة خطيرة للغاية، وسندفع ثمنًا باهظًا بسببها".

كما زعم أن موقف زامير ألحق ضررًا بالجيش، وقال: "لقد تسبب بضرر كبير للجيش، ولم يساعده".

وكان درعي قد بادر إلى القانون الذي يجمّد اعتقال المتهربين الحريديين، فيما أثارت رسالة زامير المعارضة له انتقادات من مسؤولين في الائتلاف، اعتبروا أن رئيس الأركان تجاوز حدود منصبه وتدخل في مسألة سياسية.

وردّ رئيس حزب "يَشار"، غادي آيزنكوت، على تصريحات درعي، واصفًا إياها بأنها "استعراض للوقاحة والانفصال عن الواقع".

وقال آيزنكوت: "لا يوجد ما هو يهودي في إرسال جزء فقط من أبناء إسرائيل إلى حرب فريضة، ولا يوجد ما هو قيادي في تحويل رئيس الأركان إلى أداة في لعبتكم السياسية القذرة".

وأضاف: "لو بقي لدى القيادة الحريدية قدر ضئيل من الوعي، لكان من دفع هذا الأسبوع بتشريع التهرب، بينما ينتشر خيرة أبنائنا وبناتنا على عدة جبهات، قد احتفظ على الأقل بانتقاداته لرئيس الأركان لنفسه".

بدوره، قال رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، إن هجمات درعي على زامير "تقوّي أعداء إسرائيل وتفكك الجيش". وأضاف بينيت: "في لحظة يتفاخر درعي بأحفاده المتهربين، وبعدها مباشرة يهاجم رئيس الأركان، وكأنه غير مسؤول عن الفوضى والانقسام الخطير في المجتمع".

وتابع: "فقط في حكومة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يجرؤ شخص مثل درعي، كان مشروع حياته تشجيع التهرب الجماعي، على تحميل رئيس الأركان مسؤولية فشله". كما هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، درعي، وقال إن "وقاحته لا حدود لها".

وأضاف ليبرمان أن من يشارك في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، وفي الوقت نفسه يعمل لمنع تجنيد قطاع كامل، "هو آخر من يحق له مهاجمة رئيس الأركان الذي كرّس عقودًا من حياته لأمن إسرائيل".

وقال إن الأحزاب التي وصفها بـ"أحزاب المتهربين" ستجلس في صفوف المعارضة بعد الانتخابات المقبلة.

وهاجم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، درعي عبر منصة "إكس"، وكتب: "لم ينقصك سوى أن تقلي البصل"، في إشارة إلى واقعة سابقة ظهر فيها درعي وهو يضع البصل على عينيه لإجبار نفسه على البكاء خلال دعاية انتخابية.

ولم يقتصر الهجوم على زامير على درعي، إذ كان عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوارون، قد دعا قبل يومين إلى إقالة رئيس الأركان بسبب رسالته إلى لجنة الخارجية والأمن. وقال بوارون إن سلوك زامير "غير سليم، بأقل تقدير"، واتهمه بدخول "الملعب السياسي والعام".

وأضاف أن بإمكان زامير طرح موقفه مباشرة أمام وزير الأمن، يسرائيل كاتس، والقول إن القانون سيصعّب عمل الجيش، "لكنه بدلًا من ذلك دخل إلى الساحة السياسية"، معتبرًا أن على كاتس إقالته.