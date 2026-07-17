إسرائيليات | أخبار
17/07/2026 - 10:50

البيت الأبيض ينفي تحديد موعد للقاء بين ترامب ونتنياهو

البيت الأبيض يناقض إعلان نتنياهو: لم يتم في أي مرحلة تحديد موعد في جدول أعمال ترامب للقاء مع نتنياهو في الأسبوع المقبل، وترامب غضب من أقوال نتنياهو حول عدم تزويد تركيا بطائرات إف-35، ويرى أن لا يوجد أي حق لنتنياهو

البيت الأبيض ينفي تحديد موعد للقاء بين ترامب ونتنياهو

ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، أيلول/سبتمبر الماضي (Getty Images)

فوجئ المسؤولون في البيت الأبيض من الادعاءات التي تم تسريبها إلى وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيلتقي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وأكد مسؤولان في البيت الأبيض أنه لم يتم في أي مرحلة تحديد موعد في جدول أعمال ترامب للقاء مع نتنياهو في الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت عنهما القناة 12 الإسرائيلية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "انطباعنا هو أن نتنياهو يحاول أن يفرض رغبته على الواقع كي يحصل على لقاء مع الرئيس".

وأشارت القناة 12 إلى أنه ليس واضحا إذا كان نتنياهو قد تلقى ردا سلبيا عندما طلب لقاء مع ترامب، "لكن المؤكد أن الرد لم يكن إيجابيا".

وقال مسؤولان في البيت الأبيض للقناة 12 إن ترامب "لم يحب" أقوال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" عشية سفر ترامب إلى قمة حلف الناتو في أنقرة، وقال فيها إنه "لا أعتقد أنه ينبغي إعطاء طائرات إف-35 أو محركات لطائرات مقاتلة تركية، لأن هذا سيقوض توازن القوى في الشرق الأوسط، الذي يستند في نهاية الأمر إلى التفوق الجوي الإسرائيلي".

وأضاف المسؤولان أن ترامب غضب عندما شاهد هذه المقابلة مع نتنياهو، "وذلك لأنه لم يدرك لماذا يعلن نتنياهو عن معارضته لصفقة أسلحة بين الولايات المتحدة وتركيا". وقال مسؤول في البيت الأبيض للقناة إن "ترامب يعتقد أنه لا يوجد أي حق لنتنياهو في التدخل في هذا الموضوع".

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وأشارت القناة إلى أن نتنياهو لا يحظى بشعبية كبيرة في واشنطن في هذه الفترة، "لا في أوسط الديمقراطيين ولا في أوساط الإدارة نفسها"، وأن الدليل على ذلك هو تأييد نصف النواب الديمقراطيين في مجلس النواب لوقف فوري للمساعدات المالية الأميركية لإسرائيل، أول من أمس.

ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "هذا التصويت كان نتيجة استفتاء بين الديمقراطيين حول نتنياهو وليس تصويتا ضد مساعدات لإسرائيل".

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وهاجم نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أمس، حكومة نتنياهو وقال خلال مقابلة بودكاست إن الحكومة الإسرائيلية تعمل ضد سياسة إدارة ترامب في الموضوع الإيراني وتحاول الدفع إلى استئناف الحرب وضد اتفاق مع إيران.

وكان من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن، غدا السبت، لكن مكتبه أعلن، أمس، أنه ألغى سفره بعد تأجيل جنازة السيناتور الجمهوري، ليندزي غراهام، إلى نهاية الشهر الحالي.

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