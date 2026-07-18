احتراق وإخلاء منازل: حرائق في بؤرة استيطانية بالضفة وقرب 3 بلدات شمالي البلاد

احتراق وإخلاء منازل في بؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، كما اندلعت حرائق أخرى قرب 3 بلدات في شمال البلاد. وباشرت طواقم الإطفاء بمساندة مروحيات العمل على إخماد الحرائق.

اندلعت حرائق هائلة قرب مستوطنة وفي بؤرة استيطانية شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبالقرب من 3 بلدات على الأقل في شمال البلاد.

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وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ، باندلاع حريق في مستوطنة "كدوميم"، وقالت إنه جرى السيطرة على ألسنة النار عند خط المنازل، فيما امتدت نحو بؤرة "حفات غلعاد" القريبة منها.

إخلاء واحتراق منازل: حريق في بؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية شرق قلقيلية بالضفة pic.twitter.com/UZSWTXSdJa — موقع عرب 48 (@arab48website) July 18, 2026

وقالت إن ألسنة النار وصلت إلى خط المنازل في "حفات غلعاد" ما أدى إلى اشتعال عدد منها وتضرر إحدى مركبات الإطفاء وإصابة أحد أفراد طواقم الإطفاء، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن 45 طاقما يواصل العمل على إخماد الحريق.

وجاء في بيان لها، أن "النار تتحرك بسرعة بفعل الرياح، وقد تجاوزت خط المنازل الأول، فيما تشتعل النار حاليا في عدد من المنازل. كما تعمل مروحيات الإطفاء على إخماد النار في منطقة المنازل".

إخلاء واحتراق منازل: حريق في بؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية شرق قلقيلية بالضفة pic.twitter.com/XDOOnR8SAq — موقع عرب 48 (@arab48website) July 18, 2026

وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن قوات الشرطة تعمل على إخلاء السكان وتنظيم حركة السير في الطرق القريبة من المكان وإغلاق شارع 55.

وفي شمال البلاد، اندلع حريق في منطقة مفتوحة وأخليت منازل من بلدة "شمشيت" القريبة من الزرازير.

ويعمل 12 طاقم إطفاء وإنقاذ بالتعاون مع جهات أخرى و4 مروحيات على إخماد الحريق الذي شب في محورين، وقد انتشرت ألسنة النار بسبب أحوال الطقس ما أدى إلى إخلاء الخط الأول من المنازل.

ودعت سلطة الإطفاء والإنقاذ السكان إلى التزام منازلهم وعدم الخروج منها، بسبب الرياح والدخان الكثيف في المكان.

كما اندلع حريقان آخران في مناطق مفتوحة في "كفار فرديم" قرب معلوت ترشيحا في الجليل الغربي وفي بلدة عرب الشبلي، ووصلت طواقم من الإطفاء والإنقاذ إلى المنطقتين وباشرت العمل على إخماد ألسنة النار.

وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ لاحقا السيطرة على كافة الحرائق في شمال البلاد.