تقديرات إسرائيلية: إيران لن تهاجم البلاد إلا إذا كثفت واشنطن هجماتها... الوضع قد يتغير بأي لحظة

تقدر إسرائيل أن إيران لن تهاجمها إلا إذا كثفت واشنطن الهجمات عليها، ويشير مسؤولون إلى أن "الوضع شديد الحساسية وقابل للتغيير في أي لحظة"، وذلك مع اتساع التعزيزات العسكرية الأميركية وإرسال طائرات تزود بالوقود ومقاتلات إلى إسرائيل وقواعد والمنطقة.

تضرر مبان في تل أبيب إثر هجوم إيراني وقع في 28 شباط/ فبراير 2026 (توضيحية - Gettyimages)

تتجنب إيران مهاجمة إسرائيل في التصعيد الراهن والهجمات المتبادلة بينها وبين واشنطن، ويقول مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن "الإيرانيين يدركون أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت دقيقة" في حرب حزيران/ يونيو 2025 والحرب الأخيرة في 28 شباط/ فبراير، وإن "بنك الأهداف الإسرائيلية ازداد اتساعا خلال الفترة الماضية".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستدرك المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قائلين إن "الأيام المقبلة ستكون حاسمة، إذ سيتضح خلالها ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقل من التهديدات إلى الأفعال، وتغيّر طبيعة هجماتها"؛ بحسب ما أورد موقع "واللا" مساء السبت.

وأشاروا إلى أن "الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت إيران ستواصل إبقاء إسرائيل خارج دائرة المواجهة، أم ستعيد إدراجها ضمن نطاق هجماتها الصاروخية" التي تستهدف دول المنطقة.

وخلصت جلسة تقييم أمني عقدت الخميس وترأسها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بناء على توجيهات المستوى السياسي، إلى أن يستعد الجيش لاحتمال شن إيران هجوما مباغتا على البلاد.

وتقدر إسرائيل أن إيران لن تهاجمها إلا إذا اضطرت إلى ذلك، لأنها تدرك أن الرد الإسرائيلي سيكون أشد قوة وأقسى من السابق؛ بحسب ما ورد في "واللا".

وقال المسؤولون في المؤسسة الأمنية، إن "بنك الأهداف لدى شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") توسع بقدر كبير خلال الفترة الماضية، وسلاح الجو على أهبة الاستعداد، كما تعزز التنسيق مع دول المنطقة، كما أن آلية التنسيق مع الولايات المتحدة في أعلى مستوياتها، بما يتيح بسرعة الانتقال من حالة الروتين إلى حالة الطوارئ".

"الوضع شديد الحساسية وقابل للتغيير في أي لحظة"

وفي الأثناء، من المتوقع أن تصل إلى إسرائيل نحو 100 طائرة أميركية للتزود بالوقود، فيما أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل تحذيرا دعت فيه المواطنين الأميركيين إلى إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط وإلى إسرائيل على وجه الخصوص، بسبب ما وصفته بأنه "احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إنه "لا توجد حتى الآن أي إنذارات بشأن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، لكن التقديرات تشير إلى أن الوضع شديد الحساسية وقابل للتغيير في أي لحظة إذا شعرت إيران بأنها وصلت إلى طريق مسدود".

وقال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، إن "الإيرانيين يبذلون جهودا كبيرة لتجنب إشراك إسرائيل في المواجهة، لكن ذلك قد يتغير إذا كثفت الولايات المتحدة هجماتها".

وفي الوقت نفسه، تتواصل جهود الوساطة القطرية في محاولة لخفض التصعيد، إلا أن مسؤولين من المستوى السياسي في إسرائيل يقدرون أنها لن تؤثر على قرارات ترامب على المدى القريب؛ بحسب القناة 13.

تقرير: عشرات المقاتلات الأميركية إلى قواعد بالمنطقة

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط، إذ هبط سرب من مقاتلات "إف-16" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الأردن، فيما يتوقع وصول مقاتلات إضافية خلال الأيام المقبلة إلى قواعد أخرى في المنطقة.

ونقلت عن مسؤول أميركي، قوله إن التعزيزات تشمل مقاتلات "إف-35" و"إف-16"، ومن المتوقع أن يكتمل نشرها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الاستعدادات اللوجستية.

وشدد مسؤولون أمنيون إسرائيليون على أنه "في حال حدوث تصعيد مع إيران، فإن الاحتياجات الأمنية ستتقدم على أي اعتبارات أخرى"، في إشارة إلى طائرات التزود بالوقود التي في طريقها إلى إسرائيل باعتبار أنها بموضع خلاف خصوصا تلك الموجودة في مطار "بن غوريون".

وبناء على ضغوط من وزير المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، ستبذل محاولات لتقليص وصول طائرات التزود بالوقود إلى مطار "بن غوريون"، خشية التسبب بإلغاء رحلات جوية.