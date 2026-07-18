توغل آخر لمستوطنين داخل الأراضي السورية من الجولان المحتل

"عدة حوادث منفصلة وقعت، الجمعة، حاول خلالها مستوطنون الوصول إلى المنطقة الحدودية في جنوب هضبة الجولان واجتيازها نحو الأراضي السورية"

قال الجيش الإسرائيلي إنه أوقف عددا من المستوطنين بعد اجتيازهم "الحدود" إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة.

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وبحسب بيان الجيش، الجمعة، بدأت قواته "مساء الخميس عمليات تمشيط للعثور على مستوطنين دخلوا إلى الجانب السوري من الحدود"، وأنه "عُثر عليهم مساء الجمعة قرب الشريط الحدودي، حيث جرى توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية"، بحسب ادعائه.

وذكر الجيش أن "عدة حوادث منفصلة وقعت، الجمعة، حاول خلالها مستوطنون الوصول إلى المنطقة الحدودية في جنوب هضبة الجولان واجتيازها نحو الأراضي السورية"، مدعيا أن قواته منعت محاولات العبور وسلمت المشتبه بهم إلى الشرطة.

كما ادعى الجيش في بيانه أن هذه الحوادث "تصرف انتباه القوات عن مهامها العملياتية وتمس بالأمن"، ووصفها بأنها "مخالفة جنائية تعرض حياة المدنيين والجنود للخطر"، مطالبا "سلطات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات بحق المتورطين"، على حد ما جاء في البيان.

يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة جرى رصد ارتفاعا ملحوظا في عدد محاولات إسرائيليين مستوطنين اجتياز خط وقف إطلاق النار، بمحاذاة بلدة مجدل شمس السورية المحتلة.

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، واستغلت إسقاط نظام الأسد أواخر عام 2024، لتعلن انهيار اتفاق فض الاشتباك المبرم بين الجانبين عام 1974، ثم وسعت سيطرتها باحتلال المنطقة السورية العازلة.

ومنذ ذلك الحين، تتوغل القوات الإسرائيلية بوتيرة شبه يومية في مناطق متفرقة جنوبي سورية، وتنفذ عمليات اعتقال بحق سوريين، وتدمر مزروعات، وتقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم.