الكنيست امتنع عن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن بعد ضغط أذربيجاني

نتنياهو منع التصويت في الكنيست على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن بعد اتصال من مكتب الرئيس الأذربيجاني، وفي أعقاب احتجاج أذربيجان على قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

أبلغت إسرائيل مسؤولين أذريين، الأسبوع الماضي، بأن الكنيست أزال عن جدول أعماله مشروع قرار للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، في أعقاب قرار الحكومة بالاعتراف رسميا بهذه الإبادة، وقال مصدر إسرائيلي إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع التصويت في الكنيست على مشروع قرار بهذا الخصوص رغم أن وزير الخارجية، غدعون ساعر، هو الذي قدمه.

وأضاف المصدر الإسرائيلي أنه تم منع التصويت في الكنيست في أعقاب اتصال أجراه حكمت حاجييف، المستشار السياسي للرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، مع مكتب نتنياهو، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

ونفى ساعر أن إلغاء التصويت في الكنيست حول الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن جاء في أعقاب تدخل نتنياهو، لكنه لم يقدم تفسيرا آخر للامتناع عن التصويت في الكنيست، وقال إنه "يوجد قرار للحكومة واتخذ بالإجماع ولن يتغير، وهذا هو الأمر الهام والتاريخي".

ونددت الحكومة الأذربيجانية ببيان رسمي، الشهر الماضي، بقرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، ودعت إلى إعادة النظر في القرار.

واعتبرت الصحيفة أن استضافة علييف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الأسبوع الماضي، كان مؤشرا على فتور العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل، لأن بيانا صادرا عن الرئاسة الأذربيجانية شدد على أن أذربيجان تؤيد إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وأن أذربيجان تواصل التبرع لصالح فلسطين من خلال وكالة الأونروا، وأنها تعتزم بناء مدرسة ثانوية في الأراضي الفلسطينية.

في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، ادعى ساعر أن هذا الاعتراف "ليس عملا انتقاميا للعداء الواضح والخطاب الرهيب والأفعال المعادية من جانب تركيا بقيادة إردوغان تجاه إسرائيل". وبالرغم من رفض إسرائيل في الماضي الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، ادعى ساعر أنه "ليس متأخرا أبدا القيام بالأمر الصحيح".

يشار إلى أن إسرائيل تعتبر أذربيجان إحدى أهم حليفاتها، وقدمت لها مساعدات بالأسلحة خلال حربها مع أرمينيا، التي انتهت العام الماضي.

وتوجد للموساد قاعدة كبيرة في أذربيجان وقرب الحدود مع إيران، كما أرسلت أرسلت إسرائيل قوات خاصة إلى أذربيجان لتنفيذ عمليات في إيران.