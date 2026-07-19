لجنة الدستور بالليكود تصادق على منح نتنياهو 7 مواقع ضمن أول 29

صادقت لجنة الدستور بحزب الليكود على منح رئيس الحزب بنيامين نتنياهو سبعة مواقع في أول 29 مقعدا في القائمة الانتخابية، وأقرت حقه بتشكيل لجنة للمقاعد عند الطوارئ، وسط انتقاده ضعف المعلومات بشأن تصريحات رئيس الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت.

صادقت لجنة الدستور في حزب الليكود، اليوم الأحد، على منح رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، سبعة مواقع ضمن أول 29 مقعدا في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة.

كما سيحصل نتنياهو على 8 مقاعد، حتى المقعد الثالث والثلاثين.

وبذلك، وافقت اللجنة على مقترح رئيس الحكومة، والذي يحصل هو بموجبه على ثلاثة مقاعد ضمن العشرة الأوائل في قائمة الليكود للكنيست، وثلاثة مقاعد إضافية ضمن المقاعد العشرة التي تليها، بالإضافة إلى مقعدين آخريْن.

ووفقًا لبيان الحزب، فقد "أُقرّ مقترَح نتنياهو بأغلبية الأصوات".

كما أُشير إلى أن المقتراح ينص على أن "تحفظات رئيس (الحزب)، نتنياهو، غير خاضعةٍ لموافقة إضافية، ولا يجوز للوزراء ونواب الوزراء، وأعضاء الكنيست الترشح في الدوائر الانتخابية، إلا في إطار التناوب في القطاع، غير اليهودي".

وتقرَّر أيضًا أنه في حال وقوع "حدث حربيّ"، فإنه يجوز لرئيس الحزب، تشكيل لجنة تُعنى بتقديم توصية بشأن المقاعد، بناءً على قراره.

وبشأن ذلك، قال نتنياهو لأعضاء اللجنة: "أنا أؤيد إجراء الانتخابات التمهيدية (برايمرز)، ولكن هناك احتمال أن نواجه وضعًا أمنيًا استثنائيًا، يُصعّب عقد المؤتمرات".

وأضاف أن ذلك "قد يحدث في يوم الاقتراع، أو قبله، ما سيجعل عملية التصويت صعبة".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو اكتشف أن رؤساء سلطات من الليكود ليس لديهم علم بتصريحات رئيس الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق، وعدم مهاجمة إيران بالضرورة، وغضب قائلا: "لدينا مشكلة في المعلومات".

ويأتي ذلك في ظل توتر داخل الليكود، بشأن تركيبة القائمة، وفرص الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين في الحصول على مواقع قابلة للفوز في الانتخابات المقبلة.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن عددًا من أعضاء الكنيست عن الليكود تلقوا، في الثالث عشر من الشهر الجاري، اتصالات من مقربين من نتنياهو، طُلب منهم خلالها الانسحاب من الانتخابات التمهيدية مقابل الحصول على مناصب، فيما امتنع الحزب عن التعليق.

وفي سياق التوتر الداخلي، تبادلت عضو الكنيست تالي غوتليف ووزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، الاتهامات، بعدما زعمت غوتليف أن كاتس يعمل على منع إجراء الانتخابات التمهيدية.

ونفى كاتس ذلك، ووصف ادعاءات غوتليف بـ"الكاذبة"، و"محاولة مدبرة" للمساس به سياسيًا، مضيفًا: "لست مشاركًا في المداولات بشأن طريقة الانتخابات في الليكود. موقفي المؤيد لإجراء انتخابات تمهيدية واضحًا، وهو معروف لرئيس الحكومة".