واشنطن تبلغ إسرائيل بنيّتها التصعيد ضدّ إيران... مقاتلات أميركية إضافية للمنطقة

أفاد تقرير صحافي بإبلاغ واشنطن تل أبيب، نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران متطلعة لإبقائها خارج الصراع، وسط استعدادات ببن غوريون لاستيعاب عشرات الطائرات الأميركية، بدعوة وزيرة النقل ميري ريغيف لاجتماع طارئ يبحث احتمال إلغاء رحلات.

أبلغت الولايات المتحدة، إسرائيل، بنيّتها تصعيد هجماتها على إيران، خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظلّ تأهّب إسرائيليّ متصاعد.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، في تقرير، مساء الأحد، مشيرة إلى أن واشنطن، "تُفضّل في هذه المرحلة، إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحاليّة".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أميركي مطّلع، بأن الولايات المتحدة تخطط لشن حرب أوسع نطاقاً ضد إيران، مشيرة إلى أن البنتاغون يعمل حالياً على زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة.

وفي إطار ما وصفه تقرير "كان 11" بـ"الحوار الإستراتيجي"، بين إسرائيل والولايات المتحدة، طُرح احتمال أن تُقدم إيران على إطلاق النار على إسرائيل، في خطوة من شأنها أن تُؤدي إلى ردّ إسرائيليّ في إيران.

وأشار التقرير إلى أن "الولايات المتحدة، لا ترغب في انخراط إسرائيل في الوضع المتوتر في الخليج".

وعمدت الولايات المتحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى نقل معدات وذخائر لطائرات مقاتلة أميركية إلى إسرائيل، كجزء من الاستعدادات، بحسب التقرير الذي أكد وصول عشر طائرات تزويد بالوقود إلى إسرائيل، قادمة من أوروبا، ومن الخليج، خلال آخر 24 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات الأميركية لهجمات إيرانية محتملة على مصالح أميركية في قواعد بمنطقة الخليج.

تركيا... دعم جويّ لإيران؟

ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية، وصفها برفيعة المستوى، أن تركيا هددت بتقديم دعم جوي لإيران في حال اجتاح الأكراد البلاد، ضمن العملية البريّة التي كان جهاز الموساد، قد حطّط لها.

وذكرت المصادر ذاتها، أن هذا ما قصده الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عندما قال إن تركيا على وشك التدخل في الحرب ضدّ إيران.

وكانت خطة الإطاحة بالنظام الإيرانيّ، التي وضعها الموساد، تنصّ على أن يحصل المقاتلون الأكراد على "حماية جوية" من سلاح الجوّ الإسرائيلي، خلال العملية، التي لم تُنفَّذ.

اجتماع طارئ؛ احتمال إلغاء رحلات جوية كثيرة

ويُتوقع أن تعقد وزيرة النقل، ميري ريغيف، اجتماعًا لتقييم الوضع في مطار بن غوريون، الإثنين، لمناقشة كيفية التعامل مع الطلب الأميركي بإرسال طائرات تزويد وقود إضافية إلى إسرائيل، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الاستعدادات للتصعيد، والمخاوف من أن يؤدي وجود طائرات عسكرية في المطار إلى اضطرابات حادة في جدول الرحلات الجوية، خلال ذروة موسم الصيف، ما قد يتسبب في إلغاء العديد من الرحلات.

وستترأس وزيرة النقل الاجتماع، وسيحضره المدير العام للوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المهنية، وهيئة المطارات، وهيئة الطيران المدني.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الولايات المتحدة ستطالب بإرسال عشرات الطائرات الإضافية لتزويد الوقود إلى إسرائيل في المستقبل القريب.

وتحذر وزارة النقل من أنه في حال وصول عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل، فلن تتمكن من منع طائرات الولايات المتحدة من الهبوط في مطار بن غوريون، لعدم وجود مساحة كافية في قواعد القوات الجوية التي تتمركز فيها هذه الطائرات حاليًا.

وتشمل الطائرات الواصلة إلى إسرائيل، طائرات دعم قادمة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى طائرات قادمة من دول مجاورة تعرضت للقصف الإيراني، ولذلك يُنظر إلى مطار بن غوريون حاليًا على أنه مكان آمن.

وإذا وصلت المزيد من طائرات التزود بالوقود، فستشغل مساحات وقوف الطائرات في مطار بن غوريون، مما سيؤدي إلى إلغاءات جماعية للرحلات الجوية في ذروة فصل الصيف، وهو أسبوع يمر فيه نصف مليون مسافر، ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد الأسبوع المقبل.

مقاتلات أميركية إضافية إلى المنطقة

وأفادت وسائل إعلام أميركية، الأحد، بأن الولايات المتحدة تعمل على نشر طائرات مقاتلة إضافية في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد حدة التضعيد مع إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هذا الانتشار العسكري يتضمن مقاتلات من طراز "إف-16" القادمة من قاعدة جوية أميركية في غرب ألمانيا، بالإضافة إلى مقاتلات "إف-35" من قاعدة "لاكنهيث" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني والتي تستخدمها القوات الأميركية.

وأضافت الصحيفة أنه يجري أيضا إرسال طائرات للتزويد بالوقود جوا إلى المنطقة.

من جانبها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، نبأ نشر هذه القوات، نقلا عن مسؤولين أميركيين.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا القرار كان قد اتُّخذ بالفعل قبل مقتل جنديين أميركيين بنيران إيرانية استهدفت قاعدة عسكرية في الأردن، يوم الجمعة الماضي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة على أن واشنطن تستعد لتوسيع محتمل لعملياتها العسكرية ضد إيران.