اعتقال فلسطينيين بدعوى التسبب بحريق أدى إلى إخلاء بؤرة استيطانية بالضفة

اعتقلت قوات من شرطة وجيش الاحتلال، فلسطينيين بدعوى التسبب باندلاع حريق أدى إلى احتراق منازل وإخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما يظهر تحقيق لسلطة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق اندلع عقب إلقاء سيجارة على جانب الشارع.

من مكان الحريق في بؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية (تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية)

اعتقلت الشرطة والجيش الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين بدعوى التسبب في حريق أدى إلى إخلاء بؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

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يأتي ذلك بعد عملية مداهمة نفذتها قوات من الشرطة والجيش في الضفة، جرى خلالها اعتقال الفلسطينيين بادعاء التسبب في الحريق الذي اندلع يوم السبت الماضي، وأسفر عن أضرار لحقت بعشرات المنازل والمركبات.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أن الفلسطينيين "أحيلا لمواصلة التحقيق من قبل الوحدة المركزية التابعة للواء يهودا والسامرة، وعلى ضوء نتائج التحقيق سيتخذ القرار بشأنهما، بما في ذلك عرضهما على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهما".

وأظهر تحقيق سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، أن الحريق في البؤرة الاستيطانية نجم عن موقع اشتعال واحد، عقب إلقاء سيجارة على جانب الشارع، ما أدى إلى اندلاع ألسنة النار وانتشارها.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الفلسطينيين اللذين اعتقلا هما من كانا يستقلان مركبة على شارع 55 يوم السبت، ويرجح أن تكون السيجارة التي ألقيت من تلك المركبة هي التي تسببت في اندلاع الحريق".

وأضافت "الشرطة تشتبه بأنهما تسببا في الحريق، إلا أنه حتى هذه المرحلة لا توجد شبهات تستند إلى أدلة بشأن إضرام الحريق عمدا".

وعملت طواقم الإطفاء بمساندة مروحيات على مدار ساعات يوم السبت حتى السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تضرر 24 منزلا منها 13 احترقت بالكامل.