المستشارة القضائية: لا مفر من ضلوع المحكمة العليا في منع تدخل بن غفير بعمل الشرطة

المستشارة القضائية تبلغ المحكمة العليا بفشل جميع المحاولات للتوصل إلى تفاهمات بن غفير، الذي يواصل التدخل في عمل الشرطة خلافا لتعهداته، وبدون تدخل قضائي لن تكون هناك حماية لحقوق الإنسان ولمبدأ سلطة القانون ولمكافحة الفساد السلطوي

أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا اليوم، الإثنين، بفشل جميع المحاولات للتوصل إلى تفاهمات مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وأنه يواصل التدخل في عمل الشرطة خلافا لتعهداته.

وجاء بلاغ المستشارة القضائية استمرارا لتعقيبها على التماسات تطالب بإقالة بن غفير، وشددت على أنه "لا مفر من تدخل قضائي من أجل الدفاع عن استقلالية الشرطة وحقوق الإنسان".

ويتعين على المحكمة العليا أن تصدر قرارا حول ما إذا ستوعز لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإقالة بن غفير من منصبه، لكن ثمة شكا إذا كانت ستصدر قرارا كهذا بذريعة فترة الانتخابات.

وأشارت المستشارة في بلاغها إلى أنه بالرغم من عقد لقاءات مع مساعدي بن غفير، إلا أنه "لا تزال هناك فجوات جوهرية تعكس رفض الوزير لمبدأ أن الشرطة جهاز فوق سياسي وحظر التدخل السياسي في استخدام القوة الشرطية ضد مواطنين".

وأضافت أنه بالرغم من أن وثيقة وقّع بن غفير عليها تحظر تدخله في قرارات عملياتية وتحقيقات الشرطة، إلا أنه يواصل القيام بذلك وخرق الوثيقة، وأن "الصورة التي تتعالى هي أن أداء الوزير باستهداف استقلالية الشرطة مستمر طوال الوقت والمحاولات لوقف ذلك بشتى الطرق لم تنجح".

وأشارت المستشارة إلى تأثير بن غفير على الشرطة "وتسييسها"، وبضمن ذلك انضمامه إلى عمليات نفذتها الشرطة، وقالت إنه يُحدث في حالات كهذه "احتكاكا مباشرا للوزير مع مواطنين ومواجهات معهم خلال عمليات الشرطة"، ولفتت إلى انضمام بن غفير إلى دورية شرطة دخلت إلى قرية طوبا الزنغريا واقتحامه بيت مواطن والمبادرة إلى مواجهة معه فيما أفراد شرطة يحيطون به.

وتابعت المستشارة أن بن غفير يتدخل في عمل الشرطة أثناء إلقاء أفرادها قنابل صوتية. وأشارت إلى حادثة معينة، عندما قال بن غفير للمفتش العام للشرطة في أعقاب إلقاء قنابل باتجاه احتجاج نظمه حريديون قرب مدينة بني براك، إنه يدرس إقالة أفراد شرطة ضالعين في فض مظاهرة الحريديين.

وكتبت المستشارة أنه "توجد صعوبة في أن أفراد شرطة يحصلون على دعم بن غفير وتعهده بترقيتهم عندما يستخدمون القوة ضد مظاهرات معينة، بينما يتم تهديد أفراد شرطة بفصلهم من العمل عندما يفضون مظاهرة تنظمها قطاعات تحظى بدعم الوزير". وأشارت المستشارة أيضا إلى أن بن غفير يواصل تدخله في التعيينات في الشرطة.

وشددت على أن "تقاعس الحكومة ورئيس الحكومة حيال أداء الوزير يمنحه دعما لمواصلة سلوكه، وبدون تدخل قضائي في ذلك لن تكون هناك حماية فعالة لحقوق الإنسان ولمبدأ سلطة القانون ولمكافحة الفساد السلطوي في ظل ولاية بن غفير في منصب وزير الأمن القومي".

بدوره، رفض بن غفير هذه الاتهامات ضده واتهم المستشارة القضائية للحكومة بمحاولة "إسقاط الحكومة".