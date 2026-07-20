ترامب ردًا على ممداني: نتنياهو لن يُعتقل في الولايات المتحدة

ترامب يقول إن نتنياهو لن يُعتقل خلال وجوده في الولايات المتحدة، ردًا على إعلان رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أنه يدرس قانونيًا إمكان توقيفه استنادًا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يُعتقل خلال وجوده في الولايات المتحدة، ردًا على إعلان رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، أنه يجري مشاورات قانونية بشأن إمكان توقيفه خلال مشاركته المرتقبة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إن نتنياهو "لن يُعتقل بأي طريقة أو شكل أو صورة، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأميركية"، مضيفًا أنه "يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وادعى ترامب أن إيران "قتلت مؤخرًا 52 ألف متظاهر بريء"، وأنها أمضت السنوات الـ47 الماضية في قتل جنود أميركيين وآخرين.

وأضاف أن "الوحيدين الذين يجب اعتقالهم هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى دوامة غير مسبوقة من الموت والدمار"، معتبرًا أن التعامل مع إيران "كان ينبغي أن يتم قبل سنوات على يد رؤساء سابقين".

وفي سياق متصل، توعد الرئيس الأميركي إيران بأن تدفع الثمن "أضعافا" مقابل كل جندي أميركي يُقتل، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في نهاية الأسبوع مقتل ثلاثة عسكريين إضافيين وفقدان جندي رابع في هجمات إيرانية.

وكتب ترامب في منشور منفصل: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة"، مضيفا أنه "تم إبلاغ وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين، وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه".

ويأتي موقف ترامب بعدما أعلن ممداني، في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أنه يجري محادثات مع الفريق القانوني لبلدية نيويورك بشأن مدى امتلاكه صلاحية إصدار تعليمات للشرطة لتوقيف نتنياهو عند وصوله إلى المدينة.

وقال ممداني إن "مكان نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات"، مضيفًا أن هذا الموقف "يتبناه كثيرون، بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية".

وأقر ممداني بأنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت صلاحياته القانونية تتيح له إصدار أمر باعتقال مسؤول أجنبي، وقال: "مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله".

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل في مقر المنظمة الدولية بنيويورك. وسبق أن تعهد ممداني بالسعي إلى تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين تلاحقهم، ومن بينهم نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، عام 2024، أن لديها أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي المقابل، هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، تصريحات ممداني، وقال إن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيأتي إلى نيويورك ويلقي خطابًا أمام الجمعية العامة، مضيفًا: "إذا كان ينبغي توقيف أي شخص، فهو زهران ممداني".