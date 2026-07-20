تصاعد التوتر بين الحريديين ونتنياهو: "التجنيد مشاركة في القتل"

نتنياهو يرد على أقوال الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراة": "الجنود يستحقون التقدير العميق واعترافا بالجميل ولدعم كامل من جميع فئات الجمهور، وبالتأكيد من عالم التوراة أيضا"* "ديغل هتوراة": "من لا يعيش عالم التوراة، فلا يهاجم واحذروا من جمركم"

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تصريحات الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو، أمس، التي وصف فيها تجنّد أتباع التيار الديني القومي المتطرف في الجيش الإسرائيلي بأنه "مشاركة في القتل".

وقال نتنياهو، من دون أن يذكر اسم لاندو، إنه "إنه أرفض بشدة الأقوال الصادمة ضد جنود الجيش الإسرائيلي من الصهيونية الدينية"، وادعى أن "جنود الجيش الإسرائيلي المتدينين والعلمانيين والحريديين يتركون بيوتهم وعملهم وعائلاتهم ويخاطرون بحياتهم كي يدافعوا عن دولة إسرائيل وعن مواطنيها وعن شعب إسرائيل كلّه. وهم يستحقون التقدير العميق واعترافا بالجميل ولدعم كامل من جميع فئات الجمهور، وبالتأكيد من عالم التوراة أيضا".

ورد حزب "ديغل هتوراة" على نتنياهو ببيان من دون ذكر اسمه، جاء فيه أن "أقوال كبار حكماء التوراة هي قدس أقداس شعب إسرائيل، ونحن نحيا بأقوالهم. والذي لا يعيش عالم التوراة ولا يفهم عُمق أقوالهم، يفضل ألا يسارع إلى تحليلها، وإلى مهاجمتها طبعا. واحذروا من جمركم".

ونُشر أمس مقطع ينتقد الحاخام لاندو فيه الصهيونية الدينية والجنود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، وقال إن "تجند المتدينين القوميين للجيش هو عمليا مشاركة في القتل، لأنهم يصنعون حروبا ليس من أجل الإنقاذ، وإنما من أجل كرامة الدولة فقط".

وانتقد لاندو جهات يهودية متدينة تشجع على الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وقال إنه "يوجد أشرار، وأن أتحدث عن الذين يعتمرون القلنسوات المنسوجة (أي أتباع الصهيونية الدينية) الذين يلزمون بالتجنيد".

وأضاف لاندو أنه "إذا كانت الدولة ترسل أشخاصا، جنودا، من أجل كرامة الدولة، ويقتلون أناسا، فهل هذا مسموح أيضا؟ هذا قتل حقيقي. فإذا هم يحرضون على القتل. وهم لا يصنعون الحروب من أجل الإنقاذ، وإنما من أجل كرامة الدولة فقط".

وقال لاندو على خلفية أزمة قانون تجنيد الحريديين، قبل حوالي الشهرين، إنه "ليس لدينا ثقة بنتنياهو بعد الآن ولسنا ملتزمين تجاهه، وسنفعل منذ الآن فصاعدا ما نعتقد أنه جيد لليهودية الحريدية وثمة حاجة إلى انتخابات برأينا بأقرب وقت ممكن، وكل الحديث عن كتلة (الأحزاب الداعمة لنتنياهو) لم يعد موجودا"، وطالب في حينه نوابه في الكنيست بالعمل من أجل حل الكنيست.