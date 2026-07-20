توقعات التضخم في إسرائيل تستقر عند 1.5%

عطيات بنك إسرائيل تظهر استقرار توقعات سوق رأس المال للتضخم خلال السنة المقبلة، مقابل ارتفاع محدود في توقعات المؤسسات الاقتصادية وبعض المؤشرات المتوسطة والطويلة الأجل.

أظهرت معطيات نشرها بنك إسرائيل، الإثنين، استقرار توقعات التضخم المستمدة من سوق رأس المال للسنة المقبلة عند 1.5%، من دون تغيير مقارنة بحزيران/ يونيو، فيما ارتفع متوسط توقعات البنوك التجارية وشركات الاستشارة الاقتصادية للأشهر الـ12 المقبلة من 1.8% إلى 1.9%.

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وبحسب المعطيات، ارتفعت توقعات سوق رأس المال للتضخم خلال السنة الثانية إلى 1.8%، مقابل 1.7% في الشهر الماضي، بينما بقيت توقعات السنة الثالثة عند 1.8%، وكذلك التوقعات للفترة الممتدة من نهاية السنة الثالثة حتى نهاية السنة الخامسة.

وبقيت توقعات التضخم لخمس سنوات عند 1.7%، في حين ارتفعت التوقعات للفترة الممتدة من نهاية السنة الخامسة حتى نهاية السنة العاشرة إلى 2%، مقارنة بـ1.9% في حزيران.

كما استقرت التوقعات المستمدة من الفوائد الداخلية للبنوك الكبرى عند 1.6% للسنة المقبلة، فيما بقي متوسط توقعات متنبئي التضخم عند 1.5%.

وتشير المقارنة الشهرية إلى استقرار توقعات التضخم في الأجل القصير، مقابل ارتفاع محدود في بعض المؤشرات المتوسطة والطويلة الأجل، إذ تراوحت مختلف التقديرات الحالية بين 1.5% و2%.

وكان متوسط توقعات سوق رأس المال للتضخم خلال السنة المقبلة قد بلغ 1.8% في عام 2025، مقارنة بـ2.8% في عام 2024 و3.1% في عام 2022، وفق البيانات السنوية التي أوردها البنك.

وأوضح بنك إسرائيل أن توقعات سوق رأس المال تُستخلص من الفارق بين عوائد السندات الحكومية غير المرتبطة بجدول غلاء المعيشة وعوائد السندات المرتبطة به، مشيرًا إلى أنها تتضمن، إلى جانب توقعات التضخم، علاوة مخاطر وتعديلات مرتبطة بالضرائب والسيولة وعمق السوق.