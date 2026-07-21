استطلاع: تراجع كبير بثقة الإسرائيليين بترامب

ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "ليس جيدا أبدا"* 48% في "اليمين" يعتقدون أن الولايات المتحدة هي صديقة حقيقية "أكثر مما كانت في الماضي"، بينما يعتقد 54% في "اليسار" أنها "أقل مما كانت"

أظهر استطلاع "مؤشر المجتمع الإسرائيلي"، هذا الأسبوع، أن نسبة الإسرائيليين الذين عبروا عن "ثقة بالغة" بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هبطت من 34% في آذار/مارس الماضي إلى 5% في تموز/يوليو الحالي، بينما عبّر 41% عن "ثقة معينة" بترامب، وقال 46% إنه "ليس لدي ثقة" بترامب.

وارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "ليس جيدا أبدا" من 40% إلى 68%، ويعتقد 48% في "اليمين" أن الولايات المتحدة هي صديقة حقيقية "أكثر مما كانت في السنوات الأخيرة"، بينما يعتقد 54% في "اليسار" أنها صديقة حقيقية "أقل مما كانت في السنوات الأخيرة"، حسب الاستطلاع الذي ينشره "معهد سياسة الشعب اليهودي".

وأيد 68% استئناف الحرب على غزة، بينما اعتبر 63% أن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان جيد.

وتراجع شعور الإسرائيليين بالانتصار في الحرب من 54% في تموز/يوليو الماضي إلى 38% حاليا، كما تراجعت الثقة بالحكومة الإسرائيلية من 37% إلى 19%.

وتراجعت الثقة بقيادة الجيش الإسرائيلي، من 82% الذين قالوا في آذار/مارس إنهم يعتمدون عليه، إلى 71% الذين يقولون ذلك الآن.

وقال 53% إنهم متأكدون جدا لأي حزب سيصوتون في الانتخابات. وفيما يتعلق بالموضوع الحاسم بنظرهم لاختيار الحزب الذي سينتخبونه، قال 28% إنه الموضوع الأمني؛ وأشار 18% أن الموضوع الذي يهمه هو العلاقة بين الحكومة والجهاز القضائي، واعتبر 15% أن الموضوع الأهم هو وحدة المجتمع الإسرائيلي.