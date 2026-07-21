تقرير: إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت يورانيوم عالي التخصيب إلى "جبل الفأس"

مزاعم إسرائيلية بأن طهران نقلت جزءًا من مخزونها البالغ نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب إلى منشأة "جبل الفأس" شديدة التحصين، التي توصف بأنها أعمق من فوردو ويصعب استهدافها جوًا أو بعملية برية.

ترجّح إسرائيل أن إيران نقلت أجهزة طرد مركزي متطورة وجزءًا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى منشأة محصنة تحت الأرض تُعرف باسم "جبل الفأس" (Pickaxe Mountain)، جنوبي طهران، عقب حرب الأيام الـ12 في حزيران/ يونيو 2025، في خطوة هدفت إلى حماية مكونات رئيسية من برنامجها النووي من هجمات محتملة.

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وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر إسرائيلي مطلع، فإن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تراقب المنشأة منذ أشهر، باعتبارها أحد المواقع الرئيسية في البرنامج النووي الإيراني. وأضاف المصدر أن عمق المنشأة وتحصيناتها، إلى جانب موقعها في وسط البلاد، يجعلان استهدافها جوًا أو تنفيذ عملية برية ضدها أمرًا بالغ الصعوبة.

ووفق التقديرات الإسرائيلية التي أوردتها الشبكة، نقلت طهران إلى المنشأة أجهزة طرد مركزي متطورة وجزءًا من مخزونها البالغ نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب. وأشار التقرير إلى أن السيطرة على هذا المخزون أو إخراجه من حيازة إيران ما زالت تمثل أحد الأهداف الرئيسية للحرب بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وسبق أن أفادت "سي إن إن" بأن إيران صعّدت إجراءات حماية مخزون اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي، عبر إغلاق الأنفاق المؤدية إليه عمدًا، وتفجير أجزاء منها، وتلغيم مداخلها بعبوات ناسفة، بما يصعّب الوصول إلى المخزون أو نقله من الموقع.

وقال المصدر الإسرائيلي إن أعمال البناء والنشاط في "جبل الفأس" ازدادت بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو 2025. وفي الأيام الأخيرة من تلك الحرب، استهدفت الولايات المتحدة منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية، لكنها لم تهاجم المنشأة الواقعة جنوبي طهران.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورد التقديرات الإسرائيلية بشأن نقل أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم إلى الموقع. وبحسب الصحيفة، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن طهران نقلت الأجهزة إلى أنفاق عميقة داخل الجبل في الخريف الذي أعقب الحرب، بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية.

وأفادت التقديرات بأن دفن أجهزة الطرد المركزي على أعماق كبيرة يجعل تدميرها بواسطة الغارات الجوية أكثر تعقيدًا، ويتيح لإيران الاحتفاظ بجزء من قدرتها على تخصيب اليورانيوم حتى في حال تعرض منشآتها المعروفة لهجمات إضافية.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية راجعتها "سي إن إن" شاحنات ومركبات بناء تتحرك من المنشأة وإليها، فيما أفادت "وول ستريت جورنال" بأن المجمع حُفر على عمق يزيد على 100 ياردة تحت الصخور، ما يجعله، بحسب التقرير، أعمق وأكثر تحصينًا من منشأة فوردو النووية.

ويأتي الكشف عن هذه التقديرات بعدما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأسبوع الماضي، باستهداف "جبل الفأس". وكانت واشنطن قد امتنعت عن قصف الموقع خلال الحرب في حزيران/ يونيو 2025، رغم استهدافها منشآت نووية إيرانية أخرى.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال مسؤول إسرائيلي رفيع لـ"سي إن إن" إن "هناك مؤشرات وتصريحات ورسائل متواصلة تفيد بأن إيران تعيد التسلح، وتعزز قدراتها، وتستعد لهجوم"، في إطار تقديرات إسرائيلية تتحدث عن محاولة طهران ترميم قدراتها العسكرية والنووية بعد الحرب.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد زعم في مقابلة مع "القناة 14" الإسرائيلية أنه هاجم إيران مرتين لمنع "إبادة إسرائيل بقنابل ذرية كانت بحوزتهم بالفعل"، مشددًا على استعداده لشن هجوم "لمرة ثالثة إذا لزم الأمر".

وفي المقابل، وصف معارضون سياسيون ومصادر استخباراتية إسرائيلية هذه الادعاءات بـ"الرواية المزيفة والتضخيم"، مشددين على أن طهران لم تمتلك قنابل ذرية جاهزة كما زعم نتنياهو؛ واتهم غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت، نتنياهو بـ"تضخيم الرواية بأثر رجعي" وتهويل التهديد لإخافة الجمهور.