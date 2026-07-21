قاض بالمحكمة العليا: من يصف إسرائيل كدولة أبارتهايد لا يحق له الدخول إليها

ادعاء القاضي أليكس شتاين جاء خلال نظر المحكمة في التماس ضد منع إسرائيل منظمات إنسانية دولية العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، بادعاء أنها وجهت انتقادات لسياسة إسرائيل: "هذا جزء من خطة المراحل والتسبب بنهاية دولة إسرائيل"

ادعى القاضي في المحكمة العليا، أليكس شالين، أمس الإثنين، خلال النظر في التماسات قدمتها منظمات إنسانية دولية منعتها إسرائيل من مواصلة نشاطها في قطاع غزة والضفة الغربية، أنه يجب عدم السماح لمن يصف إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد بأن يدخل إليها وإلى المناطق التي تحتلها.

وقال شتاين إن "من يصف دولة إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد، لا مكان له تطأ فيه قدمه في دولة إسرائيل"، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وقدمت الالتماس ثلاث منظمات دولية عملت لسنوات طويلة في الأراضي الفلسطينية، وهي Save the Children, (إنقاذ الطفل) ومنظمة CESVI الإيطالية ومنظمة "دياكونيا" السويدية التي تعمل في مجال التنمية وحقوق الإنسان

ووافق قضاة المحكمة العليا، شتاين وياعيل فيلنر وروت رونين، على موقف السلطات الإسرائيلية بأنه يسمح بدراسة اعتبارات تزع شرعية، إلى جانب الادعاء أن أقوالا منسوبة للمنظمات وعلاقة قسم منها مع منظمة Islamic Relief (منظمة الإغاثة الإسلامية) التي أعلنت عنها إسرائيل في العام 2014 أنها منظمة غير قانونية، يبرر رفض الدولة منح التصريح للمنظمات، وطلب القضاة من المنظمات سحب الالتماس.

ورفض القضاة أقوال محامي المنظمات بأن الانتقادات ضد إسرائيل هي انتقادات قانونية وأن منظمة الإغاثة الإسلامية هي منظمة دولية كبيرة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأشار المحامون إلى أنه لا يوجد تعاون بين المنظمات التي قدمت الالتماس وبين منظمة الإغاثة الإسرائيلية في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

واعتبرت القاضية فيلنر أنه "نعتقد أن هذا شرعي ومن حق وواجب دولة أن تدافع عن نفسها أمام هيئات تدعو إلى إنكار الدولة أو مقاطعتها، وخاصة أمام منظمات تدعم منظمة أعلن عنها كمنظمة إرهابية في دولة إسرائيل. وبالنسبة لنا هذا لا يستدعي تدخلنا".

وادعى شتاين أن "الادعاء أن دولة إسرائيل هي دولة أبارتهايد هو ليس جزءا من نقاش حضاري"، وأضاف أن "كلمة أبارتهايد تتجاوز الخطوط الحمراء، وبالإمكان انتقاد إسرائيل بسبب حالات عنف، لكن لكلمة أبارتهايد توجد شحنة واضحة جدا، ودولة أبارتهايد لا ينبغي أن تكون موجودة. وعندما يقولون ذلك فإن هذا نزع شرعية عن دولة إسرائيل في الحلبة الدولية. وهذا جزء من خطة المراحل والتسبب بنهاية دولة إسرائيل".