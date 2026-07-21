إسرائيل تفرض "الحياد السياسي" على المؤسسات الأكاديمية وسط استقالات واحتجاجات

مجلس التعليم العالي الإسرائيلي حظر على الجامعات تبنّي مواقف سياسية أو توظيف مكانتها ومواردها في قضايا سياسية، وسط استقالة خمسة من أعضائه واقتحام محتجين للجلسة اعتراضًا على القرار.

صادق مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قرار يحظر على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تبني مواقف سياسية مؤسسية أو استخدام مكانتها ومواردها في دفع حملات أو قضايا سياسية، تحت عنوان الالتزام بـ"الحياد المؤسسي".

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وينص القرار على امتناع المؤسسات الأكاديمية عن توظيف صلاحياتها أو مواردها أو أنشطتها للترويج لموقف أو نضال سياسي، ويشمل ذلك التصريحات والتحركات الصادرة باسم المؤسسة أو بموجب منصب رسمي، سواء عن رؤسائها أو أعضاء إداراتها أو كبار المسؤولين الأكاديميين والإداريين فيها.

وجاءت المصادقة وسط احتجاجات داخل جلسة المجلس، بعدما اقتحم الاجتماع خلال مناقشة القرار، ناشطون يعارضون قانون الفصل الجندري في المؤسسات الأكاديمية الذي كانت الائتلاف الإسرائيلي قد مرره مؤخرا في الكنيست.

وسبق الجلسة استقالة خمسة من أعضاء المجلس احتجاجًا على إقرار القانون، ما خفّض عدد أعضاء المجلس إلى 19. وشملت الاستقالات ممثلين عن معهد التخنيون، وجامعة بن غوريون، والمركز الأكاديمي ليفينسكي–فينغيت، والجامعة العبرية.

كما استقال ممثل الجمهور في المجلس، موشيه فيغدور، لكنه لم يوقّع رسالة الاستقالة المشتركة التي قدمها الأعضاء الآخرون إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير التعليم، يوآف كيش.

وجاء في الرسالة أن "إقرار القانون، الذي يشكل تدخلًا غير مسبوق في استقلالية مجلس التعليم العالي، يُتوقع أن يلحق ضررًا بالغًا بالقيم الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعليم العالي في إسرائيل".

في المقابل، رحّب كيش، الذي يتولى كذلك رئاسة مجلس التعليم العالي، بالقرار، وقال إن "رؤساء المؤسسات لا يستطيعون استخدام الأكاديميا لدفع أجندات سياسية. الأكاديميا بيت لحرية الفكر والبحث، وليست أداة للنضالات السياسية".

وأضاف أن القرار "يحافظ على حرية التعبير لكل طالب وعضو هيئة تدريس، لكنه يلزم المؤسسات الأكاديمية بالبقاء محايدة، وعدم استغلال مكانتها أو مواردها للترويج لأجندة سياسية".

وتابع كيش: "بهذه الطريقة نضمن أن تبقى الأكاديميا في إسرائيل مساحة مفتوحة يستطيع فيها كل إنسان أن يتعلم ويعلّم ويبحث، من دون خشية من أن تتبنى المؤسسة نفسها موقفًا سياسيًا أو تجرّه إلى نضالات ليست جزءًا من رسالتها الأكاديمية".

ويأتي القرار بعدما عارضت معظم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية قانون الفصل الجندري في التعليم العالي، معتبرة أنه يمس باستقلاليتها وبمبدأ المساواة داخل الحرم الجامعي. وهددت مؤسسات عدة بأنها لن تكون ملزمة بتنفيذ أحكامه.

وكانت مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، قد انخرطت، قبل اندلاع حرب الإبادة على غزة، في أنشطة احتجاجية ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، واتخذت مواقف مؤسسية علنية معارضة لها.