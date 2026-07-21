إيقاف الرحلات الجوية لإسرائيل في حال وصول طائرات تزويد وقود أميركية أخرى

مدير عام سلطة المطارات الإسرائيلية: "لا يمكننا إدخال ولو طائرة تزويد وقود واحدة أخرى إلى مطار بن غوريون، وإذا تم إدخال طائرة واحدة أخرى سنبدأ بإلغاء رحلات جوية، وعلى الجمهور أن يستعد لإلغاءات وتأخيرات للرحلات الجوية"

حذر مدير عام سلطة المطارات الإسرائيلية، شارون كدمي، اليوم الثلاثاء، من أن مطار بن غوريون لن يتمكن من استيعاب جميع الرحلات الجوية المقررة إذا هبطت في المطار طائرات تزويد وقود أميركية أخرى.

وقال كدمي للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إنه "لا يمكننا إدخال ولو طائرة تزويد وقود واحدة أخرى إلى مطار بن غوريون، وإذا تم إدخال طائرة واحدة أخرى سنبدأ بإلغاء رحلات جوية، وعلى الجمهور أن يستعد لإلغاءات وتأخيرات، وينبغي أن نتذكر أن هذا مطار مدني".

وأضاف أنه "نبذل كل ما بوسعنا كي نمتنع عن إلغاء رحلات جوية، وهناك طائرات تزويد وقود أميركية عندنا وفي أماكن أخرى أيضا، ونحن على اتصال مع سلاح الجو وكل واحد يقوم بعمله".

وكانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، قد أزالت القيود على هبوط طائرات تزويد الوقود الأميركية في مطار بن غوريون، وأعلنت أنه سيتم تقليص عدد هذه الطائرات في المطار وأن معظم طائرات تزويد الوقود الأميركية ستنقل إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي بالتنسيق مع وزارة الأمن.

وأبلغت الإدارة الأميركية إسرائيل، الأسبوع الماضي، بأنها سترسل المزيد من طائرات تزويد الوقود، في ظل الغارات الأميركية في إيران، فيما قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنه في حال حدوث تصعيد ضد إيران، فإن "الضرورات الأمنية ستتغلب على أي اعتبار آخر".