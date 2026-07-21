هرتسوغ يحذر من تهديدات لنزاهة الانتخابات... "داخلية وخارجية"

هرتسوغ يحذّر من تهديدات داخلية وخارجية لنزاهة الانتخابات الإسرائيلية، ودعا إلى وقف تحويل المنافسة بين معسكر نتنياهو وخصومه إلى مواجهة داخلية، مؤكدًا أن "الانتخابات ليست حربًا أهلية".

حذّر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء الثلاثاء، من وجود تهديدات داخلية وخارجية تمس بنزاهة الانتخابات، داعيًا إلى خفض حدة الانقسام الذي يرافق الحملات الانتخابية بين معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمعسكر المناوئ له.

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وجاءت تصريحات هرتسوغ خلال مؤتمر صحافي خاص عقده في محاولة لتهدئة الأجواء الداخلية، في ظل تصاعد التوتر السياسي ووقوع "حوادث عنف" وصفها بأنها "خطيرة" في الأيام الأخيرة.

وقال هرتسوغ: "قبل نحو أسبوعين، استضفت في مكتبي رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، ورئيس الشاباك، دافيد زيني. وقد عرضا أمامي تهديدات مختلفة لنزاهة الانتخابات، من الداخل والخارج".

وأضاف: "أكدنا موقفًا موحدًا حيال هذه المسألة، والتزمنا تقديم الدعم والإسناد للجنة الانتخابات المركزية ولجميع الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون".

وأشار هرتسوغ إلى حدة الاستقطاب الداخلي، وقال: "ليس سرًا أننا نمر بفترة من الخلاف. وفي الأيام الأخيرة، رأينا مجددًا ظواهر عنف خطيرة ترفع رأسها في أماكن كثيرة أكثر مما ينبغي".

وشدد على أن المنافسة الانتخابية لا تعني إقصاء أي من مكونات المجتمع الإسرائيلي، قائلًا: "الانتخابات ليست حربًا أهلية. الانتخابات لا تستبدل الشعب. سنبقى جميعًا هنا، إسرائيليين من مختلف الخلفيات".

وتأتي تصريحات هرتسوغ في ظل احتدام الخطاب بين المعسكرات السياسية الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات، وتصاعد التحذيرات من تأثير الانقسام الداخلي ومحاولات التدخل في سير العملية الانتخابية.