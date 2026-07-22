قاض إسرائيلي يخفف شروط الإفراج عن مستوطن متهم بهجوم إرهابي في حوارة

القاضي في المحكمة المركزية في اللد، رون سولكين، الذي سعى بن غفير واليمين لترقيته، يرفض استئناف النيابة العامة على شروط الإفراج عن المستوطن، ويدعي أن إرهاب المستوطنين نتيجة "للواقع الصعب لدرجة غير المحتمل" الذي يعيشونه

خفف القاضي في المحكمة المركزية في اللد، رون سولكين، أمس الثلاثاء، شروط الإفراج عن المستوطن المتطرف أوريا كوهين، المتهم بالمشاركة في هجوم إرهابي للمستوطنين في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن رفض استئناف النيابة العامة على تخفيف شروط تسريح المستوطن.

وكتب سولكين في قراره لصالح المستوطن أنه النظر إلى ممارسات المستوطنين "على إثر الواقع الصعب ولدرجة غير المحتمل" الذي يواجهونه، "وليس في ظروف مختبر وتحت هواء جهاز التبريد وضوء النيون".

وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، بأن سولكين عُين في منصبه بعد محاولات في اليمين منذ سنوات لترقيته، وبدعم من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في لجنة تعيين القضاة قولها إن سولكين درج على إصدار قرارات حكم متشددة تجاه البدو وكان يُنظر إليه على أنه قاض غير ناجع.

وكتب سولكين في قراره، أمس، أن المستوطنين "يعيشون في ظل تهديد لا يتوقف، يلزم المستوطنين، دائما، أن يكونوا متشككين وأن يحرصوا على حزم في أفعالهم"، وأنه يجب النظر إلى اعتداءاتهم الإرهابية على خلفية هذه الظروف، وبناء على رؤيته هذه رفض سولكين استئناف النيابة العامة، ووافق على استئناف محامي الدفاع وقرر تقصير فترة سحب رخصة سلاح المستوطن كوهين.

وشارك كوهين، الذي يستولي على المزرعة الاستيطانية "حفات تسافانوت" في الضفة، في الاعتداء الإرهابي الذي شنه مستوطنون في بلدة حوارة، الشهر الماضي، وهو منهم بإطلاق النار في منطقة سكنية بصورة شكلت خطرا على حياة الفلسطينيين، والتهديد والتهور والإهمال، وكذلك تشويش إجراءات قضائية.

وجاء في لائحة الاتهام أن كوهين أطلق النار في الهواء داخل حوارة، وأنه بعد مهاجمة مستوطنين لسكان البلدة الفلسطينية، جمع خراطيش الرصاص الذي أطلقه وساعد مستوطنين آخرين على الهروب من البلدة.

وأضافت لائحة الاتهام أن كوهين ترك مصابين فلسطينيين في الشارع، وأنه استدعى مستوطنين آخرين من أجل البحث عن قطيع، ودخل إلى حوارة مع مستوطن آخر ملثم ويحمل بندقية، وأغلق الطريق بواسطة مركبته أمام مركبة فلسطينية، وأن كوهين والمستوطن الآخر الملثم وجها سلاحهما نحو مسافرين فيما أطلق كوهين النار في الهواء بهدف إخافتهم.

وخلال هجوم المستوطنين الإرهابيين في حوارة سرقوا عشرات رؤوس الماشية، ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني أصيب ثماني أشخاص، ووثقت مقاطع فيدي اقتحام مستوطنين ملثمين للبلدة بمركبات وإلقائهم الحجارة والاعتداء على السكان وكانوا يخرجون الحملان التي سرقوها.

وبدأ هجوم المستوطنين الإرهابيين على حوارة في حينه عند الساعة الثامنة والنصف صباحا واستمر حتى ساعات الظهر وامتد إلى قرى فلسطينية مجاورة، وكانت قوات الجيش الإسرائيلي تتواجد في المنطقة لكنها لم تمنع هجوم المستوطنين.