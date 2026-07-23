إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن قرب جنين وأنباء عن استشهاد المنفذ

أنباء عن استشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن داخل موقع عسكري أُقيم حديثًا في منطقة مستوطنة "غنيم" المخلاة، ما أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي، وسط تضارب في التقديرات بشأن خطورة حالته.

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الخميس، في عملية طعن استهدفت موقعًا عسكريًا في منطقة مستوطنة "غَنيم" المخلاة قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما قال جيش الاحتلال إن منفذ العملية جرى "تحييده".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تلقى بلاغًا عن عملية طعن في منطقة "غَنيم"، التي أقرت حكومة الاحتلال إعادة الاستيطان فيها مؤخرا، مضيفًا أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد الفحص.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن العملية وقعت داخل موقع عسكري أُقيم مؤخرًا في المنطقة التي يُعتزم إقامة مستوطنة "غَنيم" فيها مجددًا، مشيرة إلى أن المستوطنة لم تُقم فعليا على الأرض حتى الآن.

وذكرت الإذاعة أن شخصًا واحدًا أصيب في العملية، ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إن فلسطينيًا وصل إلى الموقع وطعن جنديًا من لواء المظليين في ساقه، وإن إصابته طفيفة.

وأضافت الإذاعة أن الفلسطيني وصل إلى المكان بسيارة، في وقت كان جنود يؤمّنون نشاطًا لوجستيًا داخل الموقع العسكري المجاور، ثم طعن أحد الموجودين، قبل أن يطلق جنديان من الكتيبة 890 في لواء المظليين النار عليه ويقتلاه.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جنودًا كانوا في الموقع أطلقوا النار على منفذ العملية وقتلوه، من دون أن يصدر حتى الآن تأكيد فلسطيني بشأن هويته أو مصيره.

وتأتي العملية بعد ساعات من حادثة وقعت قرب بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس، وأصيب خلالها مستوطن بجروح خطيرة طعنًا، فيما أطلق مستوطن آخر النار على فلسطينيين اثنين.

وزعم جيش الاحتلال أن الفلسطينيين قُتلا، خلافًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية عن وصولهما إلى مستشفى رفيديا بحالة مستقرة وإدخالهما غرف العمليات.

وبحسب مصادر محلية، سبقت حادثة بيت فوريك حرائق أشعلها مستوطنون في أراضي بيت فوريك وسالم وبيت دجن، ووصل مواطنون إلى المنطقة لإخمادها، قبل أن تندلع مواجهات ويُطلق النار على الفلسطينيين.

واستغل وزراء في حكومة الاحتلال الحادثة للدفع بخطوات استيطانية وهدم مبانٍ فلسطينية في المنطقة.