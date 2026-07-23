اليونان تصادق على شراء منظومات دفاعية من إسرائيل مقابل نحو 3 مليارات يورو

أقرّ مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس خطة لشراء منظومة "درع أخيل" الدفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو، ضمن خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4.2 مليارات يورو لتحديث وتعزيز القدرات العسكرية للجيش اليوناني.

أقرّت اليونان، اليوم الخميس، خططا لشراء منظومات دفاعية مضادّة للصواريخ والمسيّرات والطائرات من إسرائيل، لقاء مبلغ قدره 2.8 مليار يورو، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع.

وبحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، فإن مبلغ الصفقة هو 2.8 مليار يورو.

في المقابل، ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، أن البرلمان اليوناني، صادق على صفقة ضخمة لشراء أنظمة دفاع جوي من شركات إسرائيلية، تبلغ قيمتها 3.5 مليار يورو.

وبحسب تقرير "ذي ماركر"، فإن الصفقة، "تشمل شراء أنظمة ’براك إم إكس’، من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك محركات الصواريخ المصنعة من قبل شركة ’تومر’، وأنظمة ’مقلاع داود’ المصنعة من قبل شركة ’رافائيل’".

وتأتي الصفقة في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4,2 مليارات يورو (4,8 مليارات دولار) تشمل أيضا طائرات النقل "سي-390 ميلينيوم" (C-390 Millennium) وطائرات "هيرون" غير المأهولة وصواريخ مروحيات "أباتشي"، والمركبات المائية الشبح "فيكتا" (Victa)، وأنظمة سونار خاصة بالفرقاطات، بحسب وثيقة صادرة عن الوزارة.

وقال مصدر في الوزارة، فإنه "تمّت الموافقة على (شراء) درع أخيل" خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الحكومة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

واستثمرت اليونان تقليديا 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع، نظرا إلى عقود من التوتر مع تركيا. وتخصّص حاليا أكثر من 3% من ناتجها للدفاع.

واستثمرت في عهد ميتسوتاكيس بشكل كبير في تطوير قواتها المسلحة، لا سيما في سفن "بيلارا" وطائرات "رافال" الحربية فرنسية الصنع.

ووافقت أثينا على شراء أربع فرقاطات من طراز "بيلارا" للدفاع والتدخل، بعدما طلبت 24 مقاتلة من طراز "رافال".

وأثناء زيارة قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نيسان/ أبريل، جدّدت اليونان وفرنسا اتفاقا للتعاون الدفاعي أُبرم في 2021 يتيح عمليات شراء الأسلحة.

وقال ماكرون حينها قبل زيارة "كيمون"، أول فرقاطة من طراز "بيلارا" تُسلّم إلى اليونان، "إذا تعرّضت سيادتكم إلى الخطر، فسنقف إلى جانبكم".

ووقّعت أثينا أيضا اتفاقا للحصول على 20 مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-35".

وفي 2025، أعلن ميتسوتاكيس بأن بلاده ستنفق 25 مليار يورو على الدفاع، خلال السنوات الـ12 المقبلة.

ووصف رئيس الحكومة الذي يواجه انتخابات بحلول الربيع المقبل، المشروع بأنه أكثر عملية إعادة هيكلة "جذرية" للدفاع في تاريخ اليونان الحديث.