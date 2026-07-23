شهيدان برصاص مستوطن وإصابة إسرائيلي طعنًا قرب بيت فوريك

استشهد فلسطينيان برصاص مستوطن قرب بيت فوريك، حيث وصل أهالي البلدة لإخماد حرائق أشعلها مستوطنون في أراضي المنطقة، فيما أصيب مستوطن آخر طعنًا وسط روايات إسرائيلية متباينة بشأن ملابسات العملية.

استشهد فلسطينيان برصاص مستوطن إسرائيلي، اليوم الخميس، قرب مزرعة استيطانية عشوائية مقامة في سهل بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب مستوطن آخر بجروح خطيرة طعنا في المكان، في مواجهات اندلعت إثر إضرام حريق في المنطقة.

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وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مستوطنًا أطلق النار على الفلسطينيين وقتلهما، فيما أفادت مصادر محلية باستشهادهما، من دون صدور بيان رسمي فلسطيني حتى الآن يؤكد هويتيهما وملابسات استشهادهما.

ووقعت الحادثة في محيط حريق اندلع في أراضي بلدة بيت فوريك، قرب مزرعة استيطانية عشوائية أقيمت في سهل البلدة، بالتزامن مع حرائق أشعلها مستوطنون في أراضي بلدات سالم وبيت دجن، شرقي نابلس، بحسب مصادر محلية.

أهالي بيت فوريك وصلوا لإخماد حريق في سهل البلدة قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار عليهم، وتصيب شخصين على الأقل، حالتهما لم تتضح بعد؛ تقارير إسرائيلية تزعم أن فلسطينيين أضرموا النار في محيط بؤرة استيطانية في محيط البلدة ونفذوا عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة.



للتفاصيل:… pic.twitter.com/dl1uVzQhbW — موقع عرب 48 (@arab48website) July 23, 2026

وأضافت المصادر أن عددًا من المستوطنين هاجموا أراضي القرى الثلاث وأضرموا النيران فيها، ما أدى إلى انتشار الحرائق، فيما وصل مواطنون من بيت فوريك إلى المنطقة في محاولة لإخمادها.

وبحسب الرواية الفلسطينية، أبعدت قوات الاحتلال المواطنين الذين وصلوا إلى موقع الحريق، وأطلقت النار عليهم، فيما تحدثت مصادر محلية وإسرائيلية عن إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي في المنطقة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في البطن لمواطنين يبلغان من العمر 43 و40 عامًا، وعملت على نقلهما إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى وقوع الإصابتين، قبل أن تفرض طوقًا عسكريًا على البلدة.

تُظهر مشاهد النيران المشتعلة في سهل بلدة بيت فوريك، حيث أُقيمت مزرعة استيطانية عشوائية، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على فلسطينيين اثنين وصلا إلى المنطقة لإخماد الحريق، وفق مصادر فلسطينية.



وفي المكان نفسه، أصيب مستوطن بجروح خطيرة في حادث طعن، فيما زعمت قوات الاحتلال أن… pic.twitter.com/H0UhdDWRTE — موقع عرب 48 (@arab48website) July 23, 2026

في المقابل، زعمت تقارير إسرائيلية أن فلسطينيين أضرموا النار قرب البؤرة الاستيطانية ونفذوا عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة، قبل أن يطلق مستوطن آخر النار عليهما.

وقال جيش الاحتلال، في بيان لاحق، إن حريقًا اندلع قرب مستوطنة "إيتمار"، وإن فلسطينيين اثنين طعنا مستوطنًا خلال أعمال إخماده، قبل أن يطلق مستوطن آخر كان في المكان النار عليهما ويقتلهما.

وأضاف أن المستوطن المصاب نُقل بواسطة مروحية عسكرية تابعة للوحدة "669" إلى المستشفى، فيما فرضت قواته طوقًا عسكريًا على بيت فوريك وبدأت عمليات تمشيط في محيطها.

تُظهر مشاهد النيران المشتعلة في سهل بلدة بيت فوريك، حيث أُقيمت مزرعة استيطانية عشوائية، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على فلسطينيين اثنين وصلا إلى المنطقة لإخماد الحريق، وفق مصادر فلسطينية.



وفي المكان نفسه، أصيب مستوطن بجروح خطيرة في حادث طعن، فيما زعمت قوات الاحتلال أن… pic.twitter.com/7sVqLf8nmn — موقع عرب 48 (@arab48website) July 23, 2026

وأشار البيان إلى أن محققي الحرائق التابعين لخدمات الإطفاء، بالتعاون مع شرطة الاحتلال، بدأوا التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، من دون أن يحسم الجهة التي أشعلته.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد أفادت، في تقرير أولي، بأن مستوطنًا تعرض لعدة طعنات قرب بؤرة استيطانية مجاورة لمستوطنة "ألون موريه"، وأن منفذ العملية جرى "تحييده"، وفق تعبيرها.

وقالت "نجمة داود الحمراء" إن المستوطن المصاب يبلغ 51 عامًا، وإنه تعرض لعدة طعنات، مضيفة أن طواقمها قدمت له العلاج الأولي بالتعاون مع طاقم طبي تابع لجيش الاحتلال، قبل نقله إلى المستشفى بحالة خطيرة.

تُظهر مشاهد النيران المشتعلة في سهل بلدة بيت فوريك، حيث أُقيمت مزرعة استيطانية عشوائية، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على فلسطينيين اثنين وصلا إلى المنطقة لإخماد الحريق، وفق مصادر فلسطينية.



وفي المكان نفسه، أصيب مستوطن بجروح خطيرة في حادث طعن، فيما زعمت قوات الاحتلال أن… pic.twitter.com/67jGu9gujx — موقع عرب 48 (@arab48website) July 23, 2026

ونقلت عن أحد مسعفيها قوله إن الطواقم كانت موجودة لتأمين موقع الحريق عندما أبلغها أشخاص بإصابة رجل طعنًا، وإنها عثرت عليه مصابًا في الجزء العلوي من جسده وقدمت له العلاج، فيما زعم أن فلسطينيين اثنين جرى "تحييدهما" في المكان.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال إن المستوطن تعرض للطعن في الجزء العلوي من جسده على يد فلسطينيين اثنين، خلال عمله على إخماد حريق قالت إنه أُضرم، "على ما يبدو"، قرب مستوطنة "إيتمار".

وأضافت أن قواتها شرعت في جمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الحادث، وأن قائد لواء الضفة الغربية في شرطة الاحتلال، موشيه بينتشي، توجه إلى الموقع.