استطلاع: شعبية الليكود تتراجع إلى الحضيض مقابل حزب آيزنكوت

الأحزاب الصهيونية في المعارضة تحصل على 61 مقعدا مقابل 49 مقعدا لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية، ودعوة حزب تروبير وهندل للانضمام إلى أحد أحزاب المعارضة، وآيزنكوت أو بينيت ملائمان أكثر من نتنياهو لتولي رئاسة الحكومة

تراجعت شعبية حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الحضيض في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، وتبين أن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، ورئيس قائمة "بياحد"، نفتالي بينيت، يتفوقان على نتنياهو من حيث كون كل واحد منهما الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة.

وحسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، فإنه في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، فإن النتائج ستكون كالتالي:

حزب "يشار": 23 مقعدا

حزب الليكود: 20 مقعدا

قائمة "بياحد": 17 مقعدا

حزب "الديمقراطيين": 11 مقعدا

حزب "يسرائيل بيتينو": 10 مقاعد

كتلة "يهدوت هتوراة": 8 مقاعد

حزب "عوتسما يهوديت": 8 مقاعد

حزب شاس: 8 مقاعد

الجبهة – العربية للتغيير: 5 مقاعد

القائمة الموحدة: 5 مقاعد

حزب الصهيونية الدينية: 5 مقاعد

وتبين من الاستطلاع أن ناخبين سابقين لحزب بينيت يمنحون قائمة "بياحد" 10 مقاعد، وناخبين سابقين لحزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد يمنحون القائمة 5 مقاعد، وحصلت القائمة على مقعدين من ناخبين كانوا يخططون للتصويت لأحزاب أخرى قبل توحيد الحزبين في قائمة "بياحد".

ويعتقد 43% من ناخبي الأحزاب الصهيونية في المعارضة أن على بينيت ولبيد الاستمرار في وحدتهما ضمن قائمة "بياحد" رغم تراجعها في الاستطلاعات، بينما دعا 31% إلى انفصالهما، وقال 23% إنهم لا يعرفون الإجابة على ذلك.

ويعتبر 57% من ناخبي الأحزاب الصهيونية في المعارضة أن على الحزب برئاسة حيلي تروبير ويوعاز هندل، الذي لم يتجاوز نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي، أن ينضم إلى أحد أحزاب المعارضة، فيما اعتبر 19% أن على حزبهما خوض الانتخابات بشكل مستقل، ولم يُجب 24% على هذا السؤال.

وحسب الاستطلاع، فإنه في حال انضمام تروبير وهندل إلى حزب "يشار" سيحصل هذا الحزب على 27 مقعدا، لكن هذا لن يغير من توازن القوى، إذ ستحصل الأحزاب الصهيونية في المعارضة على 61 مقعدا، مقابل 49 مقعدا لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وقال 46% من المستطلعين إن آيزنكوت الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، مقابل 40% لنتنياهو، كما قال 45% إن بينيت الأنسب لتولي المنصب مقابل 42% الذين اعتبروا أن نتنياهو الأنسب لتولي المنصب، وبالمقارنة بين آيزنكوت وبينيت قال 38% إن آيزنكوت الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة مقابل 23% لبينيت.