نتنياهو سيلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء

سيتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم الإثنين المقبل، على أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم التالي؛ بحسب ما أعلن مكتب الأول في بيان مساء الجمعة.

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء، الجمعة، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم الإثنين، على أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.

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وجاء في بيان مقتضب لمكتبه، أنه "بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم الإثنين المقبل في زيارة إلى واشنطن".

وأضاف "خلال الزيارة سيلتقي نتنياهو بالرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، كما سيشارك في جنازة السيناتور ليندسي غراهام".

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أنه لن يُسمح للصحافيين بمرافقة رئيس الحكومة على متن طائرة "جناح صهيون"، وقال إن انضمامهم للزيارة سيكون متاحا بشكل مستقل.

وتأتي الزيارة المقررة لنتنياهو بعد أسبوع من زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون ولقاء ترامب، وفي وقت يشهد تصعيدا متواصلا بين أميركا وإيران في ظل تبادل الضربات بشكل يومي منذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي.

وقال ترامب، الخميس، إنه يدرس شن هجوم هو الأوسع ضد إيران، مشيرا إلى أنه ستكون لمشاركة إسرائيل فيه، عواقب محتملة.

وأضاف أن إسرائيل "ستنضم في غضون دقيقتين، إذا طلبت منها ذلك"، لكنه أكد مستدركا "لسنا بحاجة إلى أي طرف" لشن عملية جديدة ضد إيران.

وأوردت تقارير إسرائيلية، الأربعاء، أن تل أبيب تسعى إلى استعادة قناة التواصل المباشر بين نتنياهو والرئيس الأميركي في وقت تترقب إسرائيل، قرار واشنطن بشأن مواصلة المسار التفاوضي مع إيران، أو الانتقال إلى حرب واسعة، وسط تقارير إسرائيلية عن تراجع قدرة نتنياهو على التأثير في قرارات البيت الأبيض.

وأشار تقرير إلى أن انقطاع التواصل المباشر بين ترامب ونتنياهو، خلال الأيام العشرة الأخيرة، أدخل إسرائيل في حالة من عدم اليقين بشأن نوايا الإدارة الأميركية تجاه إيران، وسط حالة من الغموض دفعت الجيش الإسرائيلي إلى استعدادات مكلفة، تحسبًا لتطورات سريعة.