لجنة الانتخابات تلزم بوَسم الدعاية الانتخابية المُنتجة بالذكاء الاصطناعي

ألزمت لجنة الانتخابات المركزية المتنافسين بالإفصاح بوضوح عن أي مادة انتخابية صُنعت أو عُدّلت بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في قواعد جديدة تدخل حيّز التنفيذ اليوم، مع تحديد شكل الوسم وحجمه ومدة ظهوره، واعتبار مخالفته خرقًا للقانون.

دخلت، اليوم الأحد، قواعد جديدة حيّز التنفيذ في إسرائيل تُلزم بوضع إشارة واضحة على كل مادة دعائية انتخابية أُنتجت أو عُدّلت كليًا أو جزئيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي أو وسائل رقمية تُحدث تغييرًا جوهريًا في محتواها.

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وجاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية، أوضحت فيه أن القانون الجديد، الذي بادرت إلى سنّه، يفرض إرفاق إفصاح بارز وواضح بكل إعلان انتخابي يتضمن محتوى بصريًا أو صوتيًا مُنتجًا أو مُعدّلًا بوسائل رقمية، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب القواعد التي حددها رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، يمكن تقديم الإفصاح كتابةً، أو بواسطة رمز بصري مخصص، أو عبر تسجيل صوتي، على أن يظهر في موضع بارز، وبتباين واضح، وخط سهل القراءة، وباللغة المستخدمة في المحتوى.

ويُلزم القانون بأن تشغل الإشارة في المواد المطبوعة أو الصور ما لا يقل عن 5% من ارتفاع المحتوى، فيما يتعين أن تظهر طوال مدة عرض مقاطع الفيديو. أما في المواد الصوتية، فيجب بث إشعار الإفصاح في بداية التسجيل وفي نهايته.

وأكدت لجنة الانتخابات أن عدم الالتزام بمتطلبات الوسم قد يُعد مخالفة للقانون، وأن المسؤولية تقع على الجهة التي تنشر المادة الدعائية.

وتسري القواعد على كل محتوى انتخابي يُنشر للمرة الأولى اعتبارًا من اليوم، إضافة إلى التزامات الإفصاح الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية.

وقالت اللجنة في بيانها إن "اعتبارًا من اليوم، تُلزم الدعاية الانتخابية التي أُنتجت أو عُدّلت بواسطة الذكاء الاصطناعي بوضع رمز خاص، وفقًا لقانون جديد بادرت إليه لجنة الانتخابات المركزية للكنيست ودخل اليوم حيّز التنفيذ".

وأضافت أن "كل إعلان انتخابي يتضمن محتوى بصريًا أو صوتيًا أُنتج، كليًا أو جزئيًا، بوسائل رقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أو عُدّل بهذه الوسائل بصورة تُحدث فيه تغييرًا جوهريًا، يجب أن يتضمن إشعار إفصاح واضحًا وبارزًا".

وشددت على أن "عدم الالتزام بمتطلبات الوسم قد يُعد مخالفة للقانون، وتتحمل الجهة الناشرة المسؤولية عن ذلك".

وخلص البيان إلى أنها "خطوة مبتكرة ومهمة في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي خلال فترة الانتخابات، وتهدف إلى الحفاظ على ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية في عصر الذكاء الاصطناعي".

وتأتي القواعد الجديدة بعد أيام من تحذير الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، من تهديدات داخلية وخارجية تمس بنزاهة الانتخابات، وسط تصاعد الاستقطاب بين معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمعسكر المناوئ له.

وقال هرتسوغ، الأسبوع الماضي، إنه استضاف في مكتبه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سولبرغ، ورئيس الشاباك، دافيد زيني، وإنهما عرضا أمامه "تهديدات مختلفة لنزاهة الانتخابات، من الداخل والخارج".

وأضاف أن الأطراف المشاركة أكدت "موقفًا موحدًا" حيال هذه التهديدات، وتعهدت بتقديم الدعم للجنة الانتخابات المركزية والأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون.

كما حذّر هرتسوغ من تفاقم العنف السياسي والاستقطاب الداخلي، قائلًا إن "الانتخابات ليست حربًا أهلية"، وداعيًا إلى خفض حدة الخطاب مع اقتراب موعد الاقتراع.