الليكود يمنح نتنياهو سيطرة واسعة على قائمته الانتخابية: 8 مقاعد مضمونة

أعضاء الليكود يصادقون على منح نتنياهو ثمانية مقاعد مضمونة حتى الموقع 29، ما يفاقم المنافسة بين عشرات الوزراء وأعضاء الكنيست على مواقع محدودة، فيما أُقرت تعديلات المناطق بفارق ستة أصوات وسط اتهامات بالتزوير ومطالب بإعادة الفرز.

صادق مؤتمر حزب الليكود، مساء الإثنين، بأغلبية كبيرة على منح رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، ثمانية مقاعد مضمونة في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، في خطوة تعيد رسم تركيبة القائمة وتضيّق فرص عدد كبير من الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين في العودة إلى الكنيست.

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وصوّت 3,387 من أعضاء مركز الليكود، بنسبة مشاركة بلغت 72.7%، في 16 مركز اقتراع، على نموذج جديد للانتخابات التمهيدية. ويمنح النموذج نتنياهو مقاعد مضمونة في المواقع 3 و5 و9 و11 و15 و18 و26 و29 من القائمة.

وتعني الصيغة الجديدة أن نحو 40 وزيرًا وعضو كنيست سيتنافسون على قرابة 15 موقعًا يُعدّ الوصول منها إلى الكنيست مرجحًا، فيما تُدفع المقاعد المخصصة للمناطق إلى المواقع بين 27 و42، مع تقليص عدد المناطق الانتخابية داخل الحزب من عشر إلى سبع.

وكان نتنياهو قد سعى، للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الليكود، إلى الدفع بمقترحات أكثر اتساعًا، شملت إمكان استبدال الانتخابات التمهيدية بلجنة تعيين تختار المرشحين، إلا أن لجنة دستور الحزب رفضت هذا المسار، وأبقت على إجراء الانتخابات التمهيدية (البرايمرز) مع منحه ثمانية مقاعد مضمونة.

وبحسب تقارير إسرائيلية، خصص نتنياهو أحد هذه المقاعد للوزير حاييم كاتس، فيما قد تحصل عضو الكنيست إيتي عطية على المقعد نفسه أو على مقعد إضافي. كما خُصص مقعد للوزير غدعون ساعر في إطار اندماج حزبه بالليكود، وقد يحصل نائب وزير الخارجية ميشيل بوسكيلا على مقعد مرتبط بساعر.

وأثارت الترتيبات حالة تململ داخل الحزب، غير أن معظم الوزراء وأعضاء الكنيست امتنعوا عن معارضتها علنًا، باستثناء دافيد بيتان، الذي اتهم كاتس بأنه "يبني كتلة داخل الكتلة".

وفي تصويت منفصل، أُقر بفارق ستة أصوات فقط اقتراح يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين بالتنافس أيضًا على المقاعد المخصصة للمناطق الجغرافية والاجتماعية، وهو ما يقلّص فرص دخول مرشحين جدد.

وبعد فرز الأصوات في فرع القدس، اندلعت مشادات وظهرت اتهامات بالتزوير، على خلفية استبعاد مظاريف قيل إنها مزورة، فيما طالب ناشطون وأعضاء في المركز بإعادة الفرز أو إجراء تصويت جديد، معتبرين أن المظاريف المستبعدة قد تغيّر النتيجة.

وتتضمن الصيغة دمج عدد من المناطق؛ فيُخصص الموقع 27 لمنطقة موحدة تضم السهل الداخلي (هشفلا - المنطقة التي تربط الساحل بجبال القدس والخليل) والقدس والضفة الغربية المحتلة، والموقع 28 لتل أبيب و"غوش دان"، والموقع 30 للجليل والأغوار، والموقع 31 للنقب.

وجاء التصويت غداة قرار محكمة الليكود رفض اقتراح لنتنياهو يتيح إلغاء الانتخابات التمهيدية في حالات الطوارئ، مؤكدة أن "الليكود ليس حزب رجل واحد"، وأن الواجب هو تأجيل الانتخابات أو إجراؤها إلكترونيًا، لا إلغاؤها.