مصرع شابين في حادث سير بمدينة يطا

لقي الشابان سليمان سلمان أبو علي وعز محمد محمود أبو علي مصرعيهما، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير وقع في مدينة يطا، جنوب الخليل، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته.

لقي الشابان سليمان سلمان أبو علي وعز محمد محمود أبو علي (21 عاما) مصرعيهما، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث طرق وقع في مدينة يطا، جنوب الخليل في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن الطواقم الطبية هرعت إلى مكان الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابَيْن، قبل أن تعلن وفاتهما متأثرَيْن بجراحهما البالغة.

وباشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما عملت طواقمها على تنظيم حركة السير وفتح تحقيق للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أفراد عائلة الفقيدين وأهالي مدينة يطا، الذين نعوا الشابين على منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم لفقدانهما، ومستذكرين مناقبهما.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار تسجيل حوادث السير التي تحصد أرواح العشرات سنويًا، وسط دعوات متكررة إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحد من عدد الضحايا.