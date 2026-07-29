إسرائيل تشترط الانسحاب من مناطق تجريبية أخرى بعودة جيشها للتوغل فيها

لبنان ترفض شرط إسرائيل التي تقول إنه بدون الموافقة عليه لن يتم توسيع المناطق التجريبية، "إلى حين نزع سلاح حزب الله في لبنان"* مسؤولون إسرائيليون: "الآلية السياسية وضلوع الولايات المتحدة قد يؤدي لاحقا لتغيير الخطة وربما إلى تنازلات إسرائيلية"

قال مسؤولون إسرائيليون قبل جولة محادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل، بين الرابع والسادس من آب/أغسطس، إن إسرائيل لن تنسحب من مناطق أخرى في جنوب لبنان وأنه لا يوجد حاليا تقدم لتوسيع المناطق التجريبية لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن الخلاف المركزي بين إسرائيل ولبنان لا يزال حول مطلب إسرائيل بحرية عمل أمني، حسبما نقلت عنهم القناة 12 اليوم، الأربعاء.

وبحسبهم، تطالب الحكومة الإسرائيلية بأن يكون بإمكان الجيش الإسرائيلي التوغل مجددا إلى مناطق ينسحب منها، بادعاء التأكد من أنها خالية من بنية تحتية ومقاتلين في حزب الله، وأن يتم الإعلان عنها رسميا أنها "آمنة".

وتعارض لبنان هذا الشرط، بينما تقول إسرائيل إنه من دون الموافقة عليه لن يتم توسيع مناطق الانسحاب التجريبية.

كذلك تشترط إسرائيل أنه إذا تقرر توسيع المناطق التجريبية فإنها لن تشمل انسحاب الجيش الإسرائيل من أماكن في "المنطقة الأمنية على طول الخط الأصفر".

وتدعي إسرائيل أن "خطوط الدفاع الحالية هي حدود لن يتم تجاوزها في إطار المحادثات السياسية"، حسب القناة 12.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "المناطق الأخرى لن تكون في جانبنا، في الخطوط الدفاعية التي وضعناها. وإذا نجحت الخطة التجريبية الحالية وتقرر بشأن مناطق تجريبية أخرى لاحقا، فإنه ستكون وراء الخط الأصفر. ولن نسمح بانسحابات أخرى من المنطقة التي في جانبنا، إلى حين نزع سلاح حزب الله في لبنان، وهذا ما تم الاتفاق عليه".

وأضافت القناة 12 أنه بالرغم من هذا الموقف الإسرائيلي، إلا أن مسؤولين إسرائيليين ضالعين في الاتصالات مع لبنان يتحفظون من ذلك، وبحسبهم فإن "الآلية السياسية وضلوع الولايات المتحدة في هذه العملية من شأنها أن تؤدي لاحقا إلى تغيير في الخطة وربما إلى تنازلات من جانب إسرائيل".