اتهام جندي إسرائيلي بوحدة سرية بالتواصل مع الاستخبارات الإيرانية

نسبت إلى الجندي الإسرائيلي في وحدة سرية تهم "التواصل مع مسؤول في الاستخبارات الإيرانية ومحاولة تقديم معلومات لصالح العدو".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، مؤخرا، لائحة اتهام ضد جندي إسرائيلي على خلفية التواصل مع مسؤول في الاستخبارات الإيرانية.

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وجاء في بيان مشترك للشرطة ووزارة الأمن وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن المتهم "كان جنديا بالقوات النظامية والاحتياط في وحدة سرية، وبعد التحقيق قدمت ضده لائحة اتهام بالتواصل مع مسؤول استخباراتي إيراني".

وأضاف "في 16 تموز/ يوليو 2026، قدمت لائحة اتهام للمحكمة المركزية في تل أبيب من قبل قسم ’السايبر’ في النيابة العامة، ضد مواطن إسرائيلي كان مجندا بالخدمة النظامية والاحتياطية في وحدة سرية، بتهم التواصل مع عميل أجنبي ومحاولة تقديم معلومات لصالح العدو".

وأظهر التحقيق مع الجندي، أن "المتهم كان على اتصال بشخص عرّف نفسه أمامه على أنه عنصر استخبارات إيراني، كما طُلب من المتهم في مرحلة معينة المساعدة في تجنيد جندي بهدف التواصل مع تلك الجهات"؛ بحسب ما ورد في البيان.

وبحسب ما ورد في موقع صحيفة "هآرتس"، فإن أكثر من 70 لائحة اتهام قدمت خلال العامين الماضيين على خلفية التجسس والتواصل مع إيران.

وقبل نحو أسبوعين، فرضت المحكمة العسكرية حكما بسجن جندي بالقوات النظامية لمدة 5 سنوات بعد اتهامه بتنفيذ مهام لصالح إيران، إذ أفيد بأن الجندي المتهم نقل مقاطع فيديو لوكلاء أجانب مقابل المال خلال الحرب في حزيران/ يونيو 2025، وفي أعقاب ذلك جرى إدانته بـ"التواصل مع عميل أجنبي وتقديم معلومات لصالح العدو".